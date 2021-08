Hondas Pol Espargaró mit Saisonbestleistung bei der MotoGP™ in Silverstone

Die MotoGP™ kehrte zum ersten Mal seit 2019 auf den historischen Silverstone Circuit in Northamptonshire, Großbritannien, zurück. Die 67.000 Zuschauer erlebten ein packendes Rennen und wurden Zeugen eines spannenden Kampfes um Platz drei in der letzten Runde zwischen Ducati-Pilot

Es war einer der absoluten Rennhöhepunkte in Silverstone: Miller gelang es, den frühen Führenden Aleix Espargaró einzuholen und sich nur ein paar hundert Meter vor dem Ziel vor ihn zu setzen. Schließlich verlor er aber doch noch den Anschluss an die Top 3 und verpasste nur knapp das Podium.

, zeigte in Silverstone einmal mehr, dass er zu den Schnellsten gehört. Nach einem schwierigen Start bei Repsol Honda begeisterte der Spanier die britischen Zuschauer bereits im Qualifying mit seiner dritten Pole Position in der Königsklasse. Der Moto2™-Champion von 2013 legte einen Lehrbuch-Start hin und führte das Feld auf der berüchtigten Hangar Straight an.

Sein älterer Bruder Aleix Espargaró nahm in der Anfangsphase des Rennens die Verfolgung auf, mit dem WM-Führenden Fabio Quartararo im Nacken, gefolgt von Francesco Bagnaia und Miller. In Runde 4 gelang es Quartararo sich bei der Einfahrt zur Woodcote-Kurve zwischen die beiden Brüder zu schieben. Bagnaia und Miller übten nur knapp dahinter weiter Druck nach vorne aus.

Eine Runde später übernahm Quartararo zusammen mit Pol Espargaró die Führung, die er bald an Aleix Espargaró verlor. Die große Frage war, ob Pol Espargarós weicher Vorderreifen das Rennen überstehen würde und dem Spanier somit sein erstes Podium in der Königsklasse mit Honda bescheren würde.

Genau wie Álex Márquez konnte auch Miller in der Schlussphase des Rennens sein Tempo erhöhen und machte sich mit seinen schnellsten Rennrunden an Pol Espargaró heran. Es dauerte nicht lange bis Miller sechs Runden vor Schluss den vierten Platz eroberte und das Battle um die Podiumsplätze neu entfachte.

