Magischer Miguel Oliveira bringt KTM zurück auf das MotoGP™-Podium

Nach einer dominanten Vorstellung am Track von Rennsieger Fabio Quartararo , holte sich Oliveira den zweiten Platz, nur um nach einem Verstoß gegen das Reglement, wegen Verlassen der Streckenbegrenzung in der letzten Runde, nach hinten gereiht zu werden. Minuten später, als sich die Fahrer in der Boxengasse abkühlten, gab es jedoch ein weiteres dramatisches Urteil durch die Rennleitung: Joan Mir kam ebenfalls über die Streckenlimits hinaus, wodurch Oliveira seinen Platz doch behalten durfte.

Nach einer dominanten Vorstellung am Track von Rennsieger Fabio Quartararo , holte sich Oliveira den zweiten Platz, nur um nach einem Verstoß gegen das Reglement, wegen Verlassen der Streckenbegrenzung in der letzten Runde, nach hinten gereiht zu werden. Minuten später, als sich die Fahrer in der Boxengasse abkühlten, gab es jedoch ein weiteres dramatisches Urteil durch die Rennleitung: Joan Mir kam ebenfalls über die Streckenlimits hinaus, wodurch Oliveira seinen Platz doch behalten durfte.

Die Feierlichkeiten vor und nach dem Rennen waren an diesem Wochenende jedoch gedämpft, als bekannt wurde, dass der Moto3™-Pilot Jason Dupasquier seinen Verletzungen vom Sturz im Qualifying am Samstag erlag. Vor dem Start des Rennens in der Königsklasse wurde eine Schweigeminute abgehalten und auch die Siegesfeier nach dem Rennen war sehr zurückhaltend, wobei Rennsieger Quartararo, Dupasquier zu Ehren eine Schweizer Flagge hochhielt.

Die Feierlichkeiten vor und nach dem Rennen waren an diesem Wochenende jedoch gedämpft, als bekannt wurde, dass der Moto3™-Pilot Jason Dupasquier seinen Verletzungen vom Sturz im Qualifying am Samstag erlag. Vor dem Start des Rennens in der Königsklasse wurde eine Schweigeminute abgehalten und auch die Siegesfeier nach dem Rennen war sehr zurückhaltend, wobei Rennsieger Quartararo, Dupasquier zu Ehren eine Schweizer Flagge hochhielt.