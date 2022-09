Miller steht nach überragender Performance in Motegi ganz oben

geboten. Der Australier übernahm bereits in Runde 3 die Führung und ließ dann nichts mehr anbrennen. Es ist sein vierter Sieg in der Königsklasse.

Für den Spanier war es die erste Pole Position seit 1071 Tagen. Nach dem Lights-Out war es jedoch Brad Binder, der den Ton angab und am Ausgang der ersten Rechtskurve die Führung übernahm, gefolgt von der Ducati von Martín, der sich nur kurze Zeit später an die Spitze setzte.

Hinter dem nun zweitplatzierten Binder sorgte Miller früh im Rennen erstmals für Aufsehen. Der Australier verschwendete keine Zeit und attackierte Binder bereits in der Mitte der zweiten Rennrunde. Aber Miller war noch lange nicht fertig und saugte sich förmlich an die Ducati vom Führenden Martín heran.

Zur Halbzeit des Rennens hatte Miller einen Vorsprung von drei Sekunden auf Martín. Binder führte in der Zwischenzeit den Kampf um Platz 3 an, der nach wie vor ausschließlich von KTM geführt wurde. Drei Runden später hatte Miller seine Führung auf fast viereinhalb Sekunden ausgebaut.

