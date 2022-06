Martín und Zarco auf dem Podium in Katalonien, Espargaró mit grobem Patzer

in Katalonien einfach nicht biegen und fuhr auf der Rennstrecke nördlich der spanischen Metropole zu einem beeindruckenden Sieg. Der Franzose übernahm nach Start aus erster Reihe sofort die Führung und ließ auf dem rutschigen Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo bis ins Ziel nichts mehr anbrennen.

Zu Beginn der dritten Runde gelang es Martín auf seiner Pramac GP22 seinen Kontrahenten Espargaró auszubremsen und Platz 2 zu übernehmen. Aber Espargaró ließ nicht locker und holte sich in Runde 10 an der gleichen Stelle seine Position zurück, nur um aufgrund von starkem Reifenverschleiß auf den dritten Platz zurückzufallen. Vier Runden vor Schluss gelang ihm dann aber erneut der Sprung nach vorne auf P2.

Und dann kam der angesprochene Patzer. Die skurrile Aktion kostete ihm wichtige Punkte in der WM-Wertung. Im Ziel war der Spanier sichtlich niedergeschlagen und wäre wohl am liebsten im Erdboden versunken.

Joan Mir kehrte hingegen eindrucksvoll zurück an die Spitze. Der Weltmeister von 2020 legte einen brillanten Start hin und verbesserte sich in der ersten Runde vom siebzehnten auf den sensationellen sechsten Platz.

Der dritte Platz von Zarco verhalf ihm, seinen Rivalen Francesco Bagnaia in der Gesamtwertung von Platz 4 zu verdrängen, denn der Italiener kam bereits in Runde 1 zu Sturz.

