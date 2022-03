Bastianini triumphiert vor Binder und gewinnt das MotoGP™-Rennen in Katar

von Red Bull KTM Factory Racing saß ihm unter dem Flutlicht am Losail International Circuit nämlich dicht im Nacken und schenkte keinen Zentimeter her. Neben ihm stand Repsol-Honda-Pilot Espargaró ebenfalls kurz davor, seinen ersten Sieg in der Königsklasse einzufahren, aber Bastianinis enormes Tempo und das perfekte Reifenmanagement erwiesen sich als zu stark für den Spanier, der am Ende fantastischer Dritter vor seinem Bruder Aleix Espargaró wurde.

In Runde sechs ging Binder schließlich an Márquez vorbei und lag plötzlich auf Zwischenrang zwei, während Bastianini an Mir vorbeizog und Platz vier einnahm. Von diesem Zeitpunkt an verschwendete der Italiener keine weitere Sekunde mehr, um sich mit seiner Ducati am Hinterrad von Márquez festzusetzen. Nur eine Runde später lag Bastianini bereits vor dem sechsfachen Champion in der Königsklasse auf dem dritten Platz.