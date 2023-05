Magische MotoGP-Momente: KTM ist „ready to win“

Die MotoGP live in Österreich erleben – von 18. bis 20. August am Red Bull Ring.

Was für ein Rennwochenende in Jerez: Doppeltes Doppelpodium inklusive Sieg! Den Sprint am Samstag gewinnt Brad Binder, Jack Miller fährt auf Platz 3, beim Grand Prix am Sonntag folgen P2 (Binder) und P3 (Miller). KTM war auf dem Circuito de Jerez Angel Nieto eine Macht!