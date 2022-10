Enea Bastianini in Malaysia zurück auf dem Podium

erlebte am Sepang International Circuit in Malaysia einen Blitzstart und schaffte nach dem fulminanten Duell mit seinem Kontrahenten Francesco Bagnaia den Sprung aufs Podium. Damit ist wohl jetzt schon klar, welche Rivalität nächstes Jahr die Schlagzeilen dominieren wird, denn die beiden werden in der Saison 2023 bei Ducati Teamkollegen sein.

In Runde 3 setzte sich das Ducati-Trio an der Spitze, angeführt von Martín, vom Rest des Feldes ab. Márquez wurde währenddessen von Fabio Quartararo verfolgt, der verzweifelt versuchte, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um seine schwindenden Titelhoffnungen am Leben zu erhalten. Eine Runde später ermöglichte ein seltener Fehler von Márquez Quartararo das entscheidende Überholmanöver, während Martín nach wie vor komfortabel in Führung lag und alles auf seinen ersten Saisonsieg hindeutete.