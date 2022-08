Miller fährt am Red Bull Ring erneut aufs Podium

Mehr als 90.000 Fans erlebten bei der MotoGP™ in Österreich ein furioses Rennspektakel, bei dem Jack Miller erneut den Sprung aufs Podium schaffte. Den Tagessieg sicherte sich sein Teamkollege Francesco Bagnaia -- Ducati hatte in Spielberg also gleich doppelten Grund zum Feiern!

Miller gelang es, dem intensiven Druck von Jorge Martín auf der Pramac Ducati in der Schlussphase standzuhalten, bevor sich der Spanier bei seinem beherzten Versuch, dem Australier den Podestplatz streitig zu machen, per Crash aus dem Rennen manövrierte.

Der italienische Rennstall machte das gesamte Wochenende über eine glänzende Figur und dominierte nicht nur das Qualifying (wobei Enea Bastianini seine erste Pole Position holte), sondern gab nach den 28 Rennrunden am Red Bull Ring mit den Plätzen 1 und 3 auch am Sonntagnachmittag den Ton an.

Jack Miller in Action am Red Bull Ring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Den besten Start erwischte Bagnaia, der auf seiner Ducati als Führender aus der ersten Rechtskurve kam und das Feld auf direktem Wege in die neue 2B-Schikane führte.

Nachdem das Feld problemlos durch die Kurvenkombination kam, stürzte Joan Mir in Turn 4. An der Spitze führte Bagnaia das Ducati-Quartett an -- Miller auf 3 und Martín auf 4.

In Runde 4 war der Vorsprung des Quartetts auf den fünftplatzierten Maverick Viñales bereits über eine Sekunde groß, während Miller den Druck auf Bastianini erhöhte und auf Platz 2 vorrückte.

Nur zwei Runden später war Martín schließlich an der Reihe. Der Spanier attackierte den schnellsten Mann im Qualifying und verwies Bastianini auf Platz 4. Aber das sollte noch nicht alles gewesen sein: Der amtierende Weltmeister Fabio Quartararo ging ebenfalls am Italiener vorbei, bevor Bastianini mit mechanischen Problemen in Kurve 4 von der Strecke kam.

Jorge Martín vor Enea Bastianini in Österreich © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Zurück an der Spitze des Feldes attackierte Miller seinen Teamkollegen Bagnaia, der sich mit allen erlaubten Mitteln zur Wehr setzte und hartnäckig seine Führung verteidigte. In Runde 10 kam Martín deutlich näher an das Führungs-Duo heran und lag plötzlich nur noch knapp eine halbe Sekunde hinter dem zweitplatzierten Miller.

Die Lücke war schnell geschlossen und das Battle um Platz 1 wurde zu einem packenden Dreikampf. Quartararo kam als Vierter ebenfalls immer näher, gefolgt von Aleix Espargaró. Zur Halbzeit des Rennens wirkte Martín stabil, doch Quartararo erhöhte trotz einer Verwarnung wegen Überschreitung der Streckenlimits den Druck auf den Spanier vor ihm.

Irgendwann wurde der Druck dann zu groß und Martín unterlief beim Anbremsen auf die neue Schikane ein Fehler, was Quartararo eiskalt ausnutzte, um Rang 3 einzunehmen. An der Spitze vergrößerte Bagnaia seinen Vorsprung auf Miller auf über sieben Zehntel.

Während Martín sechs Runden vor Schluss Tempo verlor und aus den Top 3 fiel, wuchs Bagnaias Führung auf Miller auf über eine Sekunde an. Quartararo versuchte die Gunst der Stunde erneut zu nutzen und gab alles, um Miller den zweiten Platz abzuluchsen. Martín, der zu Beginn des Rennens mit einem Podestplatz liebäugelte, war aber auch noch lange nicht fertig und saugte sich förmlich wieder an Quartararo heran.

Brad Binder wurde beim KTM-Heimrennen nach Startplatz 11 solider Siebter © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

So richtig spannend wurde es dann in der neuen Schikane, als Quartararo über innen an Miller vorbeiging und Platz 2 eroberte, dicht gefolgt von Martín, dessen Angriff auf Miller zunächst scheiterte. Aber Martín ließ sich von dem kurzen Dämpfer nicht aus der Ruhe bringen und übte weiter Druck auf den Australier vor ihm aus. Beim mutigen Versuch, Miller doch noch zu schnappen, ging Martín zu Boden und musste sich endgültig von seinen Podiumshoffnungen verabschieden.

Des einen Leid, des anderen Freud: Miller durfte nach dem Crash von Martín endlich wieder durchatmen und beruhigt zu seinem fünften Podestplatz in diesem Jahr fahren. Bagnaia feierte mit seinem dritten Sieg einen sensationellen MotoGP™-Hattrick, vor Quartararo auf Rang 2. Martín, der es nach seinem Sturz irgendwie wieder zurück in den Sattel schaffte, sah schließlich als 10. die Zielflagge, während Pramac Ducati-Teamkollege Johann Zarco nach einem eher ruhigen Rennnachmittag in Spielberg den soliden fünften Platz belegte.

Etwas weiter hinten war Brad Binder der schnellste Pilot von Red Bull KTM Factory Racing. Der Südafrikaner belegte beim Heimrennen seines Teams den hervorragenden siebten Platz, nachdem er von Startplatz 11 ins Rennen gegangen war. Damit bestätigte er einmal mehr, dass er seine RC16 am liebsten am Sonntag ausfährt.

MotoGP™ von Österreich Ergebnisse

Francesco Bagnaia (ITA) – Ducati Fabio Quartararo (FRA) – Yamaha Jack Miller (AUS) – Ducati Luca Marini (ITA) – Ducati Johann Zarco (FRA) – Ducati Aleix Espargaró (ESP) – Aprilia Brad Binder (SA) – KTM Álex Rins (ESP) – Suzuki Marco Bezzecchi (ITA) – Ducati Jorge Martín (ESP) – Ducati