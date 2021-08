Es war ein MotoGP™-Battle der Superlative, das 86.000 Fans am österreichischen Red Bull Ring miterlebten. Am Ende setzte sich

zum zweiten Mal in sieben Tagen als Pole-Setter ins Rennen, die er in der ersten Kurve noch verteidigen konnte. Francesco Bagnaia von Ducati saß ihm aber im Nacken und er eroberte die Führung noch in der ersten Runde.