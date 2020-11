Sieg, Slicks & Sonnenschein: KTM jubelt beim Saisonfinale

Besser geht's nicht. Mit einem Start-Ziel-Sieg hat KTM-Rider Miguel Oliveira sein Heimrennen auf dem Algarve International Circuit in Portugal. Für den schnellsten Zahnarzt der Welt ist es der zweite Erfolg dieses Jahres – nach seinem Triumph in Österreich. Der 25jährige wechselt jetzt mit einer ganz breiten Brust zum offiziellen Werksteam Red Bull KTM Factory Racing.

Von so einem Rennen träumt man und es ist unglaublich, wenn es dann wahr wird. Ich bedanke mich bei meinem Team und bei meinen Fans, die das alles möglich gemacht haben.

Es ist unfassbar, was beim Saisonfinale noch passiert ist. Für uns war es eine grandiose Saison mit 3 Grand Prix-Siegen. Wir gehen jetzt voll motiviert in die Vorbereitung auf das nächste Jahr.

Miguel als Pole-Setter in Portugal

Pol-Abschied mit großartiger Bilanz