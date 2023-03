Um in einem Rennen der MotoGP die Siegchancen zu erhöhen, ist ein Startplatz weit vorn im Fahrerfeld von entscheidender Bedeutung. Die Startaufstellung für jedes Rennen einer MotoGP-Saison wird im Qualifying, also der Qualifikation ermittelt. Doch wie funktioniert der Qualifying-Modus der MotoGP eigentlich?

Alles, was du zur MotoGP-Saison 2023 wissen musst:

01 Zulassung zum MotoGP-Qualifying

Bereits im Freien Training der MotoGP müssen die Fahrer Vollgas geben. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Um überhaupt in einem Rennen in der MotoGP starten zu dürfen, müssen alle Fahrer in den Freien Training eine Zeit in den Asphalt gebrannt haben, die genauso schnell oder besser als 105 Prozent der Bestzeit des schnellsten Fahrers in irgendeinem Training gewesen ist.

Ausschlaggebend für das Qualifying sind zudem die Ergebnisse in den Freien Trainings : Die zehn schnellsten Piloten aus den Trainings starten im Samstags stattfindenden Qualifying direkt in Q2, alle anderen Teilnehmer kämpfen zunächst in Q1 um den Platz im Rennen. Hierfür werden die schnellsten Runden aus den ersten beiden Trainingssession herangezogen und in ein Gesamt-Klassement zusammengerechnet.

02 Was sind Q1 und Q2 in der MotoGP?

Im MotoGP-Qualifying werden die Startplätze für die Rennen ermittelt. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Q1 und Q2 stehen für Qualifying 1 und Qualifying 2 . Beide Sessions dauern jeweils 15 Minuten . In Q1 ermitteln die Fahrer, die es im Training nicht in die Top-10 geschafft haben, zwei Piloten, die in Q2 um die Pole Position (also den Platz ganz vorn in der Startaufstellung) eingreifen.

Nur die zwei schnellsten Fahrer aus Q1 dürfen auch in Q2 wieder antreten, danach stehen die Startplätze ab Position 13 für ein Rennen der MotoGP fest.

In Q2 treten entsprechend 12 Fahrer an : Die zehn schnellsten Piloten aus den Trainings und die zwei schnellsten aus Q1. Auch die zweite Runde der MotoGP-Qualifikation dauert 15 Minuten lang.

Wie wird der Startplatz in Q2 ermittelt?

15 Minuten bleiben den zwölf Piloten in Q2, um die schnellstmögliche Rundenzeit zu fahren. Diese gibt am Ende Aufschluss über die Startposition. Der schnellste geht von der Spitze des Fahrerfeldes aus ins Rennen am Sonntag und nimmt die begehrte Pole Position ein. Der langsamste Fahrer in Q2 startet entsprechend von Position 12 aus.

03 Was sind die MotoGP Sprintrennen in der Saison 2023?

Volle Konzentration: Ab der Saison 2023 gibt es Samstags auch Sprintrennen. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Bereits im Jahr 2022 einigten sich die FIM, IRTA, MSMA und Dorna Sports auf ein neues Format in Form von Sprintrennen , das in der MotoGP-Saison 2023 Premiere feiert. Im Gegensatz zur Formel 1, in der die Sprints – zumindest in der aktuellen Saison – nur bei sechs Grand Prix‘ gefahren werden , gibt es in der MotoGP bei jedem Meisterschaftslauf ein Sprintrennen .

Sprintrennen der MotoGP finden immer samstags um 15:00 Uhr der lokalen Zeit statt und setzen auf eine Distanz, die ungefähr 50 Prozent der des Rennens am Sonntag entspricht.

Allerdings ersetzen die MotoGP-Sprints nicht das Qualifying, was früher am entsprechenden Samstag des Rennwochenendes stattfindet und die Startaufstellung für das Sprintrennen und den Grand Prix am Sonntag bestimmt.

Im Sprint gilt dasselbe Reglement, das auch für einen Grand Prix der vollen Länge gilt. Allerdings sieht die Punkteverteilung anders aus. Der Sieger erhält 12 Punkte für die Gesamtwertung , während es für Platz 9 noch einen WM-Punkt gibt.

Die Punkteverteilung in den MotoGP-Sprintrennen sieht also folgendermaßen aus:

Platz 1: 12 Punkte

Platz 2: 9 Punkte

Platz 3: 7 Punkte

Platz 4: 6 Punkte

Platz 5: 5 Punkte

Platz 6: 4 Punkte

Platz 7: 3 Punkte

Platz 8: 2 Punkte

Platz 9: 1 Punkt

Wenn ein MotoGP-Fahrer also das Sprintrennen eines Grand Prix und das Haupt-Rennen am Sonntag gewinnt, wandern maximal 37 Punkte pro Rennwochenende auf das eigene Konto für die Fahrerwertung (bis zu 25 Punkte im Rennen, sowie maximal 12 Punkte im Sprint).

04 So läuft ein MotoGP Rennwochenende ab der Saison 2023

Nach jedem Grand Prix blicken die Fahrer auf ein langes Wochenende zurück. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Durch die Einführung der Sprints ändert sich das Format der Rennwochenenden ab der Saison 2023 grundlegend:

FP1 (Free Practice 1): Ein Rennwochenende der MotoGP-Saison 2023 beginnt immer mit dem 1. Freien Training am Freitagvormittag, dessen Länge auf 45 Minuten erhöht wurde.

FP2 (Free Practice 2): Ebenfalls am Freitag tritt das Fahrerfeld zum 2. Freien Training an, das ebenfalls 45 Minuten lang geht. Danach haben die Fahrer Feierabend – zumindest auf der Piste. Nach beiden FP-Sitzungen wird das Starterfeld das MotoGP-Qualifying ermittelt.

FP3 (Free Practice 3): Der Samstagvormittag beginnt mit dem 3. Freien Training, das hingegen nur noch 30 Minuten dauert.

Qualifying 1 und 2: Ebenfalls noch am Vormittag des Samstages treten die Fahrer zu den beiden Qualifying-Sitzungen an, in denen die Startaufstellung festgelegt wird.

Sprintrennen: Nach einer Mittagspause ist es dann um 15:00 Uhr Ortszeit soweit und das jeweilige Sprintrennen steht an.

Rennen: Am Sonntag steht dann noch das (Haupt-)Rennen auf dem Programm. Im Grand Prix geht es dann um wichtige Zähler für die Fahrer- und Teamwertung.