MotoGP™ 2021: 6 Gründe, warum die bevorstehende Saison ein Knaller wird

Auf dem Papier sieht es nun so aus, als ob wir in der MotoGP™-Saison 2021 wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren würden. Mit Vollgas gestartet wird am 28. März mit einem Doppel-Event am Losail International Circuit in Katar. 19 Rennen später, Mitte November, steht dann das Saisonfinale am Circuit Ricardo Tormo in Valencia am Programm, wo sich endgültig entscheiden wird, wer der schnellste Mann 2021 war.