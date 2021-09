MotoGP™ von San Marino: Enea Bastianini krallt sich erstmals das Podium

von Esponsorama Racing hat bisher eine solide erste Saison in der Premium-Klasse des Motorradsports hinter sich, doch keiner hätte jemals eine Fahrt erwartet, die nur annähernd in die Nähe jener Performance kommt, die der 23-jähirge Italiener auf heimischem Boden auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli abrief.

Bastianinis Saison-Highlight vor diesem 14. Rennen des Jahres war ein sechster Platz beim vorangegangenen Grand Prix von Aragón, doch schon in Runde 27 in San Marino war klar, das etwas ganz Besonderes passieren würde.

Der Italiener ging von Startplatz 11 aus ins Rennen und pflügte sich, trotz mangelnder Erfahrung, auf seiner zwei Jahre alten Ducati durch das Feld, um sich am Ende mit dem Erstplatzierten Francesco Bagnaia und dem Zweitplatzierten Fabio Quartararo das Podium zu teilen. Beide verlor er auf der Strecke niemals aus dem Blick!

Enea Bastianini in Action in Misano.

. Schon in der Eröffnungsrunde gelang es Bagnaia seine Führung gegen Miller zu verteidigen; er hielt sich an der Front.

nach einem ebenfalls gelungenen Start aufschloss und ihm den Rang streitig machte. Dieses Duell zwischen Martín und Quartararo erfüllt die ersten Runden mit Leben, bis ersterer zu hart pushte und in Runde 14 im Dirt landete.