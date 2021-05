MotoGP™ Jerez: Der herausragende Jack Miller regiert in Spanien

bei seinem beeindruckenden Triumph in Spanien gedacht. Der Australier fuhr ein überlegtes und souveränes Rennen und profitierte vom Pech des Führenden Fabio Quartararo. Nach einem wahren Thriller auf der Rennstrecke wurde in der Box von Ducati im Ziel gleich doppelt gejubelt.

Wer ein Rennen gewinnen will, muss als Erster ins Ziel fahren! Genau das hat sich wohl auch der Ducati-Pilot

Miller steht das erste Mal seit 2016 und seinem Triumph bei der Dutch TT wieder ganz oben auf dem Treppchen und darf sich über einen verdienten Sieg im vierten Rennen der MotoGP™-Saison 2021 auf dem Circuito de Jerez freuen. Und das, obwohl er sich eigentlich schon mit dem zweiten Platz abgefunden hatte, bevor der Führende Quartararo unerwartet Probleme bekam und seinen Spitzenplatz an die pfeilschnelle Ducati abgeben musste.

Für den Australier ist der Sieg die Belohnung dafür, dass er Quartararos Hinterrad nie aus den Augen verlor und auch nach dem Führungswechsel keinen Fehler machte. In bestechender Manier und mit Top-Speed musste er seinen Spitzenplatz im Verlauf des Rennens dann auch noch gegen Teamkollegen Francesco Bagnaia verteidigen.

Weiter hinten, in seinem erst zweiten Rennen zurück in der Königsklasse, zeigte der sechsfache MotoGP™-Champion

Für den Spanier war es ein ganz besonderes Rennen, denn er kehrte zurück an den Ort, an dem er beim Eröffnungsrennen der MotoGP™-Weltmeisterschaft 2020 stürzte und sich eine schwere Armverletzung zuzog, die ihn für 15 Monate außer Gefecht setzte.

Nach einer langen und schmerzhaften Heilung vom gebrochenen rechten Oberarmknochen, gab es jedoch keine Anzeichen dafür, dass Márquez sich schonen würde - und das, obwohl bereits vor dem Ausgehen der Lichter am Sonntag jede Menge ungeplante Action passierte.

Im 3. freien Training am Samstagnachmittag stürzte Márquez in Kurve 7 bei hoher Geschwindigkeit von seiner Honda RC213V. Aber er hatte Glück und kam mit einer Prellung im Halswirbelbereich davon.

. Die Pole-Position holte sich verdient der Sieger der letzten beiden Rennen Fabio Quartararo. Dahinter lauerten die beiden Ducati-Piloten Miller und Bagnaia in der Startaufstellung auf 2 und 3.

Zu Beginn des Rennens konnte sich Miller sofort an die Spitze des Feldes katapultieren, während sich hinter dem Australier ein knallhartes Battle um Platz zwei zwischen Ducati und Yamaha entwickelte - mit den Protagonisten Franco Morbidell, Quartararo und Bagnaia. Aber Quartararo wollte noch mehr!

Zum ersten Mal seit 2016 wieder an der Spitze: Jack Miller gewinnt in Jerez

Am Ende von Runde 4 konnte Miller die unwiderstehlichen Attacken von Quartararo einfach nicht mehr abwehren und musste sich kurzzeitig gegen den Franzosen geschlagen geben.

Marc Márquez bei seinem MotoGP™-Comeback in Portugal im siebten Himmel

In der Mitte des Feldes lagen die beiden Repsol-Honda-Maschinen auf den Plätzen 10 und 11, Espargaró vor Márquez. Nach dem sturzreichen Wochenende des Teams, mit Ausflügen von beiden Fahrern im Warm-Up am Sonntagmorgen war das ein ruhige Abwechslung.

