Márquez vs. Miller: Packender Thriller in Spanien

Marc Márquez in Action - beim Grand Prix in Spanien

Nach dem heiß ersehnten Lights-Out in Jerez gelang es Bagnaia sofort seine Pole-Position in die Führung umzumünzen, während Teamkollege Miller Platz drei einnahm. Ein guter Start katapultierte

Fünf Runden später bekam Miller Gesellschaft in Form von Márquez und Espargaró, die beide auf den dritten Platz drängten. Zur Halbzeit des Rennens hatte Miller gerade genug Tempo und Grip, um die Attacken des sechsfachen Champions in der Königsklasse abzuwehren.

Während sich der Zweikampf an der Spitze zwischen Bagnaia und Quartararo immer mehr in Luft auflöste, entbrannte ein packender Dreikampf um Platz drei.

Die Fans auf den Rängen und vor den Bildschirmen warteten gespannt darauf, wann Márquez den fest entschlossenen und schnellen Miller angreifen würde. In Runde 21 war es dann so weit: Die Honda schob sich in Kurve 6 kaltschnäuzig und sauber an der Ducati vorbei, um Platz drei einzunehmen.

