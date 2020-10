MotoGP 2020: KTM ist doppelt so erfolgreich wie im Vorjahr

In bislang 11 Rennen der Saison haben Pol Espargaró und Brad Binder für Red Bull KTM Factory Racing exakt 157 WM-Punkte geholt und damit einen Schnitt von 14,27 WM-Punkte pro Grand Prix erreicht. 2019 waren es 7,05 Punkte pro Rennen – KTM ist 2020 also doppelt so erfolgreich wie im Vorjahr.

Noch extremer ist die Steigerung bei Red Bull KTM Tech 3: Miguel Oliveira und Iker Lecuona schaffen bisher einen Schnitt von 9,64 Punkten pro Grand Prix im Vergleich zu 2,21 Punkte im Vorjahr.

Die beiden Teams haben in diesem Jahr gemeinsam 263 WM-Punkte in 11 Rennen geholt. 2019 waren es 176 Punkte in 19 Rennen. Umgerechnet auf einen GP ist das eine Leistungsexplosion um 258% – von 9,26 auf 23,91 Punkte pro Rennen.

KTM hat in dieser Saison vorerst zwei Siege gefeiert, 5 Plätze auf dem Podium gefeiert, ist 14 Mal in die Top 10 und 30 Mal in die Top 15 gefahren.