Marc Márquez stürmt fulminant zum 7. Sieg beim Grand Prix von Texas

Der Führende in der Fahrerwertung, Fabio Quartararo, wurde in Texas Zweiter, was bedeutet, dass der Franzose nun die Chance hat, sich beim nächsten Rennen in Misano zum ersten Mal in seiner Karriere zum Weltmeister zu krönen. Was dagegen haben wird der Italiener Francesco Bagnaia. Der Mann von Ducati stand in Austin auf Pole-Position, hatte aber lange Zeit mit dem holprigen Track zu kämpfen. Am Ende fand er schließlich doch noch seinen Rhythmus und schaffte als Dritter den Sprung aufs Podium.