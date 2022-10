Miguel Oliveira schlägt Jack Miller im Regen von Thailand

Mit Miller in Front gelang Oliveira im Sattel seiner KTM in Runde 6 ein entscheidendes Manöver, das ihn -- an Bagnaia vorbei -- Platz 3 einbrachte. Oliveira hatte aber noch nicht genug und attackierte infolgedessen auch noch den vor ihm liegenden Bezzecchi und nahm Platz 2 ein -- nur eine halbe Sekunde hinter dem Führenden Miller.

Mit Miller in Front gelang Oliveira im Sattel seiner KTM in Runde 6 ein entscheidendes Manöver, das ihn -- an Bagnaia vorbei -- Platz 3 einbrachte. Oliveira hatte aber noch nicht genug und attackierte infolgedessen auch noch den vor ihm liegenden Bezzecchi und nahm Platz 2 ein -- nur eine halbe Sekunde hinter dem Führenden Miller.

Mit Miller in Front gelang Oliveira im Sattel seiner KTM in Runde 6 ein entscheidendes Manöver, das ihn -- an Bagnaia vorbei -- Platz 3 einbrachte. Oliveira hatte aber noch nicht genug und attackierte infolgedessen auch noch den vor ihm liegenden Bezzecchi und nahm Platz 2 ein -- nur eine halbe Sekunde hinter dem Führenden Miller.