Pol Espargaró darf in seiner Heimat ein Jubiläum feiern. Sein 3. Platz beim Valencia GP ist die 50. Podiumsplatzierung für den Spanier – und schon die fünfte in dieser Saison. Gemeinsam mit Brad Binder und Miguel Oliveira beschert Pol KTM damit den nächsten Bilderbuch-Grand Prix: In der Vorwoche schafften es alle drei Fahrer in die Top 7, dieses Wochenende sogar in die Top 6.