Ducati feiert bei Rossi-Abschied in Valencia historischen Dreifachsieg

, der sich die begehrte Krone des "Rookie of the Season" sicherte. In der Moto2-Klasse fuhr

Aber alle Blicke waren an diesem Wochenende natürlich auf Valentino Rossi gerichtet! Der Doktor führte in Valencia nach 432 Grand Prix-Starts, 115 Rennerfolgen und neun Weltmeistertiteln nämlich seine letzte Operation durch. Er ist nach wie vor der einzige Fahrer, der in vier Rennklassen Weltmeister wurde: 125, 250, 500 und in der MotoGP™. Sébestian Ogier und Casey Stoner waren zwei der ersten Gratulanten, ebenso wie Rossis Idol und Freund Ronaldo, der ihn mit einem Inter-Trikot überraschte. Die neun Motorräder, mit denen Rossi zur Championship fuhr, wurden noch ein letztes Mal von den Kameras abgelichtet.

Aber alle Blicke waren an diesem Wochenende natürlich auf Valentino Rossi gerichtet! Der Doktor führte in Valencia nach 432 Grand Prix-Starts, 115 Rennerfolgen und neun Weltmeistertiteln nämlich seine letzte Operation durch. Er ist nach wie vor der einzige Fahrer, der in vier Rennklassen Weltmeister wurde: 125, 250, 500 und in der MotoGP™. Sébestian Ogier und Casey Stoner waren zwei der ersten Gratulanten, ebenso wie Rossis Idol und Freund Ronaldo, der ihn mit einem Inter-Trikot überraschte. Die neun Motorräder, mit denen Rossi zur Championship fuhr, wurden noch ein letztes Mal von den Kameras abgelichtet.

Aber alle Blicke waren an diesem Wochenende natürlich auf Valentino Rossi gerichtet! Der Doktor führte in Valencia nach 432 Grand Prix-Starts, 115 Rennerfolgen und neun Weltmeistertiteln nämlich seine letzte Operation durch. Er ist nach wie vor der einzige Fahrer, der in vier Rennklassen Weltmeister wurde: 125, 250, 500 und in der MotoGP™. Sébestian Ogier und Casey Stoner waren zwei der ersten Gratulanten, ebenso wie Rossis Idol und Freund Ronaldo, der ihn mit einem Inter-Trikot überraschte. Die neun Motorräder, mit denen Rossi zur Championship fuhr, wurden noch ein letztes Mal von den Kameras abgelichtet.

verletzungsbedingt ausfielen -- Letzterer nach einem spektakulären Highsider in FP3 -- glänzte Martín mit einer entschlossenen Fahrt im Qualifying und holte sich seine vierte Pole in dieser Saison. Der junge Spanier erwischte dann auch einen perfekten Start im Rennen und führte das Feld in die erste Kurve. Zu Beginn der zweiten Runde war es dann

Bagnaia und Alex Rins konnten sich danach an Miller und Mir vorbeischieben und machten Druck auf Martín. Vor Runde 11 tauschten die beiden ihr Plätze, als der Mann im Sattel der Suzuki zum bereits sechsten Mal in der Saison zu Boden ging. Bagnaia hatte nun freie Fahrt und saugte sich förmlich an Martín heran. In Runde 16 war es dann so weit: Er fand die Lücke, ging vorbei und konnte einen klaren Vorsprung aufbauen.

Bagnaia und Alex Rins konnten sich danach an Miller und Mir vorbeischieben und machten Druck auf Martín. Vor Runde 11 tauschten die beiden ihr Plätze, als der Mann im Sattel der Suzuki zum bereits sechsten Mal in der Saison zu Boden ging. Bagnaia hatte nun freie Fahrt und saugte sich förmlich an Martín heran. In Runde 16 war es dann so weit: Er fand die Lücke, ging vorbei und konnte einen klaren Vorsprung aufbauen.

Bagnaia und Alex Rins konnten sich danach an Miller und Mir vorbeischieben und machten Druck auf Martín. Vor Runde 11 tauschten die beiden ihr Plätze, als der Mann im Sattel der Suzuki zum bereits sechsten Mal in der Saison zu Boden ging. Bagnaia hatte nun freie Fahrt und saugte sich förmlich an Martín heran. In Runde 16 war es dann so weit: Er fand die Lücke, ging vorbei und konnte einen klaren Vorsprung aufbauen.