Fulminanter Brad Binder beendet MotoGP-Saison 2022 mit Platz 2 in Valencia

wurde am Circuit Ricardo Tormo in Valencia erneut seinem Image gerecht und beendete die Saison 2022 mit einer ordentlichen Portion Style! Der Mann, der dafür bekannt ist, am Sonntagnachmittag die Big-Points zu holen, pflügte sich nach Startplatz 7 durch das Feld und wurde hauchdünn hinter dem Rennsieger Álex Rins Zweiter.

Für Binder ist es der bereits dritte Podestplatz in diesem Jahr. Während der Südafrikaner mit einer überragenden Pace und kompromisslosen Überholmanövern für Furore sorgte, feierte Francesco Bagnaia von Ducati seinen ersten Titel in der Königsklasse.

Für Binder ist es der bereits dritte Podestplatz in diesem Jahr. Während der Südafrikaner mit einer überragenden Pace und kompromisslosen Überholmanövern für Furore sorgte, feierte Francesco Bagnaia von Ducati seinen ersten Titel in der Königsklasse.

Für Binder ist es der bereits dritte Podestplatz in diesem Jahr. Während der Südafrikaner mit einer überragenden Pace und kompromisslosen Überholmanövern für Furore sorgte, feierte Francesco Bagnaia von Ducati seinen ersten Titel in der Königsklasse.

In Runde 2 lieferten sich die beiden Titelanwärter Fabio Quartararo und Bagnaia ein packendes Duell, bei dem es zum Kontakt kam, der es dem Führungsquartett mit Rins an der Spitze und

Hinter den beiden schärfsten Kontrahenten an diesem Tag präsentierte sich Binder in den ersten paar Runden bereits stark und verteidigte Platz 7 aus dem Qualifying.

Hinter den beiden schärfsten Kontrahenten an diesem Tag präsentierte sich Binder in den ersten paar Runden bereits stark und verteidigte Platz 7 aus dem Qualifying.

Hinter den beiden schärfsten Kontrahenten an diesem Tag präsentierte sich Binder in den ersten paar Runden bereits stark und verteidigte Platz 7 aus dem Qualifying.