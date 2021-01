Lerne den Whip: 8 Pro-Tipps von Martin Söderström

Ein einfacher Whip mag simpel erscheinen, um ihn aber auf den Punkt zu bringen, braucht es viel Zeit und Training. Auch Rider wie Söderström und Brandon Semenuk wissen, dass der Whip eine ausgefeilte Kunst ist. Glücklicherweise bist du dabei aber nicht auf dich alleine gestellt: Martin Söderström teilt seine Erfahrungen und zeigt dir, wie du den wohl stylishsten MTB-Trick sauber hinbekommst und deine Freunde beeindruckst.

Training in Falun bei den Audi Nines

1. Sorg für den passenden Schutz

Safety equipment is vital © Harald Goldkuhl

Wir beginnen mit dem Grundlegenden: Trage immer einen Helm und schütze deinen Körper. Je mehr Schutzausrüstung du hast, desto besser. Zumindest solltest du aber einen Helm, Knieschoner und Handschuhe tragen.

2. Gewöhne dich an die Sprünge

Martin bei einem Whip © Daniel Rönnbäck/Red Bull Content Pool

Es klingt naheliegend, doch zunächst musst du dir ein gewisses Grundvertrauen beim Springen und in der Luft aneignen, bevor du den Whip probierst. Das bedeutet nicht, dass du nun permanent die großen Jumps angehen musst - Whips sind auch auf kleineren Schanzen möglich. Such dir ein Feature, lerne es kennen, bis du dich wohlfühlst, und versuche dich dann am Whip.

3. Wähle deine Jumps weise

Martin Söderström whipt wie ein Pro. © Hanna Jonsson

Auch wenn du den Whip auf so gut wie jedem Sprung machen kannst, ist er auf manchen davon dennoch einfacher als auf anderen. Trainierst du ihn dir gerade an, ist es deshalb ratsam, sich auf die leichteren Sprünge zu konzentrieren. Am besten eignen sich solche, bei denen die Landefläche etwa um 90° im Vergleich des Absprungs abfällt. Damit musst du dir noch keine Sorgen darüber machen, dass du gerade landest.

4. Drück das Heck schon vor dem Absprung zur Seite

Der Move beginnt vor dem Absprung. © Hanna Jonsson

Was viele nicht verstehen, ist, dass der Whip bereits beginnt, bevor das Bike in der Luft ist. Tatsächlich ist es der Absprung selbst, an dem du die Intensität des Tricks festlegst - das ist die wohl wichtigste Phase des Ganzen.

Du musst den Absprung so gestalten, dass du dein Bike dazu bringst, sein Heck zur Seite zu bewegen. Mit einer subtilen Drehbewegung des Vorderrads an der Lippe der Schanze gibst du deinem Bike das Momentum, das es braucht, um das Bike in der Luft in die Rotationsbewegung zu bringen.

Fange klein an, arbeite an der Drehbewegung des Vorderrads und versuche dann wieder gerade zu landen. Wenn du deinen Reifen vorne nach links drehst, solltest du deine Schultern gegen den Uhrzeigersinn gegendrücken. Schlägst du ihn nach rechts ein, bewegen sich die Schultern mit dem Uhrzeigersinn.

5. Zieh dein Vorderrad beim Absprung hoch

Pull up off the kick to go bigger and more sideways © Hanna Jonsson

Als nächstes musst du daran denken, dein Vorderrad beim Absprung hochzuziehen, denn genau dieser Moment entscheidet darüber, wie groß dein Whip ausfällt. Je kräftiger und höher du dein Bike nach oben zeihst, desto mehr Möglichkeiten hast du, dein Heck zur Seite zu bewegen. Fokussiere dich auf den Absprung: Fahr mit einer Drehbewegung auf die Lippe der Schanze zu und zieh es in die Höhe, um dich so auf den Whip in der Luft optimal vorzubereiten.

Vermeide den sogenannten "Fish Whip". Der passiert dir dann, wenn du zu gerade auf den Absprung zu fährst und du dazu gezwungen bist, die Hüften und den Hintern zur Seite zu drücken und die Bewegung so auszulösen. Diese Variante hat noch nie wirklich gut ausgesehen.

6. Verlagere dein Körpergewicht und drück die Hüften nach außen.

Twist the hips to go more sideways © Adam Klingeteg / Red Bull Content Pool

Sobald du den Absprung verinnerlicht hast, kannst du damit beginnen, dein Heck graduell zur Seite zu bewegen.

Zu Beginn des Whips sollte dein Körpergewicht leicht weiter hinten liegen, um das Vorderrad in die Höhe stemmen zu können. Sobald du dich aber über den Jump bewegst, solltest du das Gewicht an die Front verlagern, da du so dein Hinterrad leichter in Position bringen und gerade landen kannst.

Während die Drehbewegung des Vorderrads aus deinen Armen kommt, arbeiten deine Hüften daran, das Hinterrad zu kontrollieren. Wenn du dir einen Pro-Rider ansiehst, dann wirst du schnell merken, dass kaum Bewegung durch die Brust geht.

Wie immer solltest du klein beginnen und dich nach und nach herantasten und daran arbeiten, das Heck deines Bikes immer weiter zu drehen.

7. Eigne dir die Landung an, aber mach dir darüber nicht zu viele Sorgen

With a bit of practice, landing becomes intuitive © Adam Klingeteg / Red Bull Content Pool

Es gibt für die Landung keine goldenen Regeln; ein Großteil besteht dabei darin, sich einfach festzuhalten. Wenn du einen intensiven Whip hinlegst, dann landest du oft auf dem Vorderrad. Wenn dein Hinterrad vor der Landung also nicht in vollkommen gerader Position ist, dann regelt sich das meist von selbst. Dennoch solltest du der Landung vorher genug Beachtung schenken, da es sonst sein kann, dass du bei 90° auf dem Hinterrad landest und crashst.

8. Vergiss nicht: Das Ganze ist ein sich entwickelnder Prozess

Um einen Whip zu lernen, solltest du in Phasen denken. © Adam Klingeteg / Red Bull Content Pool

Unser letzter Tipp besteht darin, dass du nie vergessen solltest, das der Whip in Abgrenzung zu einem 360 oder einem Barspin ein sich entwickelnder Prozess ist.