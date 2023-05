Mr. Doodle: Der Red Bull Doodle Art-Judge im Porträt

Der Künstler Sam Cox, bekannt als Mr. Doodle, hat der Kunst- und Pop-Kultur mit seinen verrückten Doodles voller Lebenslust ganz klar seinen Stempel aufgedrückt -- angefangen in seiner Heimat in England bis hin nach Asien und im gesamten Internet. Sein berühmt-berüchtigtes rotes Haar und sein Mantel im Doodles-Design sorgen dafür, dass er aus dem Panel der Judges für das Red Bull Doodle Art World Final leicht heraussticht.

Hintergrund und Werdegang

Seit seiner frühen Kindheit liebt es Mr. Doodle zu zeichnen, doch erst in der Mittelschule entwickelte sich seine "Obsession" für Kunst und "Doodling" im Speziellen.

Er selbst meint: "Neben meinen Eltern brachte mich mein Lehrer in Kunst, Morgan Davies (der mittlerweile Vollzeit die Funktion als mein Creative-Director ausübt), dazu, meiner Leidenschaft für das Doodling nachzugehen. Er unterstützte mich dabei, einen eigenen Style zu finden, buchte einen Abschnitt in einer Galerie und ermutigte mich, meine Arbeit öffentlich zu präsentieren. Diese Erfahrung war ein zentraler Wendepunkt und führte mich in den Folgejahren zu einer Vielzahl an Kollaborationen mit großen Marken, während ich an der Universität in Bristol Illustration studierte."

Im Doodling gibt es keine Grenzen! Mr. Doodle

Es war während dieser Jahre an der Universität, dass der Künstler sein Alter-Ego "Mr. Doodle" entwickelte. Er designte den Anzug und entwickelte das Narrativ rund um die Figur sowie das dazugehörige "DoodleLand" -- ein Ort, den er erfand, um zu erklären, woher die Mr. Doodle-Personifikation stammt.

Erwähnenswerte Werke von Mr. Doodle

Zu Mr. Doodles Kennzeichen gehört die Transformation der Art und Weise, wie wir bestimmte Objekte wahrnehmen, und dazu greift er auf seine Doodles zurück. Seinen Namen machte er sich vor allem mit einem viralen Projekt, bei dem er buchstäblich jede Oberfläche seines Hauses mit seinen Doodles verzierte -- sowohl innen als auch außen. Noch beeindruckender daran ist, dass er diese vorher gar nicht erst skizzierte, sondern sie einfach im Moment kreierte.

Mr. Doodle bedeckte die gesamte Außenwand mit seinen Doodles. © Gareth Fuller/PA Images via Getty Images Auch die Innenräume sind voller Doodles. © Gareth Fuller/PA Images via Getty Images Mr. Doodle relaxt im Cloud Room. © Gareth Fuller/PA Images via Getty Images Selbst das Badezimmer und die Badewanne sind voller Doodles. © Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

"Ich wollte, dass die Doodles im Schlafzimmer vor allem verschlafene Charaktere enthielten, und die Doodles in der Küche sollten solche abbilden, die man mit Mahlzeiten und Drinks in Verbindung bringt. Manche Räume im Obergeschoss folgen einem weniger offensichtlichen Thema wie etwa der 'Cloud Room' und der 'Splash Room'", meint er weiter. "Die Themen habe ich im Vorhinein geplant, aber die Doodles sind dann spontan entstanden."

Ein weiteres hochkarätiges Projekt war der "Doodle Bull". Dabei verzierte der Künstler einen RB14 von Oracle Red Bull Racing von der Nase bis zum Heckflügel mit seinen Doodles; ein Show-Car der Superlative!

"Es ist immer sehr spannend, auf Objekten oder Oberflächen zu zeichnen, die ich noch nie zuvor gemacht habe, auch wenn diese neuen Projekte verschiedene kreative Herausforderungen mit sich bringen. Das ist aber Teil des ganzen Spaßes", erklärt er.

Max Verstappen, Mr. Doodle und Sergio "Checo" Pérez mit dem Doodle Bullen. © Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

Seine aktuellste Objekttransformation setzte er im STRAAT-Museum in den Niederlanden um, wo er mit seiner erfrischenden Herangehensweise die drei ikonischen Andreaskreuze umgestaltete; ein Projekt, das wiederum als Inspiration für die Teilnehmer des Red Bull Doodle Art World Finals herhielt.

Künstler, die sein Werk beeinflussten

"Es gibt viele Künstler da draußen, die mich inspirieren - sowohl solche aus der Vergangenheit, als auch gegenwärtige", führt er weiter aus. Er nennt etwa Keith Haring und Banksy.

"Ich respektiere, wie [Haring] es gelang, die beiden gänzlich unterschiedlichen Welten von Kunst und Graffiti miteinander zu verbinden; lange bevor 'Street Art' diese Grenzen nach und nach auflöste." In Bezug auf Banksy fügt er hinzu: "Auch wenn meine Arbeit in keinster Weise politisch ist und ich nicht aus der Anonymität heraus agiere, finde ich die Art und Weise, wie er dazu in der Lage ist, seine Ideen und Perspektiven mit einem derart universellen Anspruch zu kommunizieren, beeindruckend."

Einflüsse außerhalb der Kunstszene

Den Funken für seine Kreativität findet Mr. Doodle aber auch in Erfahrungen außerhalb des etablierten Systems, das wir als "Kunst" bezeichnen -- darunter finden sich Comics und Videospiele.

Oft sprechen ihn aber auch Dinge und Situationen an, die ihm im Alltag ins Auge fallen: "Ich sehe mir Gebäude, Wände und Objekte an, selbst Straßen, Umgebungen und einzelne Communitys, und stelle sie mir vor, wie sie vollständig mit Doodles bedeckt sind."

Besonders enthusiastisch ist er, wenn er Möglichkeiten findet, etwas in der echten Welt mit seinem DoodleLand-Narrativ zu kombinieren.

Wie Mr. Doodle seine Marke über Social Media aufbaute

Eine Art, wie Mr. Doodle seine Kunst zu den Leuten bringt, ist Social Media. Unter den Plattformen, die er benutzt, findet sich etwa YouTube, wo du ein Video mit über fünf Millionen Views findest, das im Zeitraffer die Erschaffung seines Doodle-Hauses festhält, oder sein Instagram-Account , wo er seit 2015 seine Präsenz aufbaut und mittlerweile 2,8 Millionen Follower hat.

Mr. Doodles momentane Kollaborationen

Nachdem er sein 3X-Kunstwerk im STRAAT-Museum bereits fertig gestellt hat, macht sich Mr. Doodle bereit für die nächste Phase seiner Kollaboration mit Red Bull Doodle Art: Er erfüllt dabei seine Rolle im Judging-Panel des World Finals, wo er dabei hilft, unter 62 Nationalfinalisten den globalen Gewinner zu bestimmen.

Mr. Doodle betrachtet das fertige Werk im STRAAT-Museum. © Ali Mousavi / Red Bull Content Pool

"Im Doodling gibt es keine Grenzen! Es geht allein darum, deiner Imagination freien Lauf zu lassen und es deiner Hand zu erlauben, sich frei über die Seite zu bewegen", fasst er den Kern zusammen. "Wenn du 100 Leute danach fragst, etwas Bestimmtes umzusetzen, dann bekommst du 100 verschiedene Interpretationen, also freue ich mich darauf, von der Diversität im Style und im Inhalt der Doodles überrascht und inspiriert zu werden."

Pläne für die Zukunft

Auf die Zukunft angesprochen nennt Mr. Doodle einige Pläne, die er für sich und das DoodleLand schmiedet, eines seiner Hauptziele besteht aber darin, Doodling weiterhin breite Anerkennung zu verschaffen.

"Ich wünsche mir, dass die Leute sehen, dass Doodling als eigenes künstlerisches Genre Anerkennung verdient", streicht er heraus, bevor er darauf hinweist, dass viele Kunst-Genres wie Pop-Art und Street-Art nicht unmittelbar akzeptiert wurden.

"Doodling ist eine so zugängliche Praxis, die jeder, egal wie alt oder erfahren er auch ist, umsetzen kann. Du brauchst keine formale Kunst-Ausbildung und kein teures Equipment, du kannst sie zu jeder Zeit an jedem Ort umsetzen. Doodling ist eine sehr bewusste Aktivität und die Möglichkeiten, etwas Größeres daraus zu machen, sind endlos."

Daneben erwähnt er aber auch, dass er sich nicht wünscht, dass Doodling sich zu etwas "Elitärem" entwickelt, das anschließend nur in Galerien und Museen zugänglich gemacht wird.

"Es verdient es sich, etwas zu sein, das genauso glücklich in der Ecke eines Notizblockes existieren darf wie in einem Skizzierbuch, auf einer Leinwand oder auf der Wand eines Gebäudes", stellt er letztlich klar.

Mich täglich mit meinen Doodles zu beschäftigen, das macht mich wirklich glücklich und verschafft mir ein erfülltes Leben. Mr Doodle

Die Vorteile des Doodlings

Alle möglichen Menschen sehen die Vorteile des Doodlings und Mr. Doodle meint, dass sie ihn "glücklich machen und ihm ein erfülltes Leben verschaffen".

Er führt weiter aus: "Es erlaubt mir, alles, was in meinem Leben passiert und meine Imagination, zu dokumentieren und mit anderen zu teilen. Ich bin in der glücklichen Lage, tagtäglich das zu machen, was ich am meisten genieße -- und das an Orten und Objekten, die wirklich spannend sind. Ich traf auch meine Frau, Alena, durch das Doodling; andernfalls hätten wir uns niemals getroffen."

Doodling-Tipps von Mr. Doodle

Als einer der größten Vertreter des Doodlings teilt Mr. Doodle gerne seine besten Ratschläge für alle, die sich dieser Kunstform widmen möchten.

"Der beste Rat, denn ich aufstrebenden Doodlern geben kann, ist der, niemals damit aufzuhören, und es so oft und an so vielen Orten zu machen, wie nur möglich. Bleib dir selbst treu; doodle so, wie du es möchtest. Wenn du eine gewisse Leidenschaft mitbringst, dann werden das die anderen sehen."

Abschließend hält er noch eines fest: "Doodling sollte dich aber in erster Linie glücklich machen. Wenn du es genießt, dann ist alles andere nur ein zusätzlicher Bonus!"

