MTB Cross-Country: Tom Pidcocks Profi-Tipps für den Sprung ganz nach vorne

Tom Pidcock ist ein Siegertyp! Nachdem der explosive Brite vor allem im Cyclocross in den letzten Jahren den Ton auf der Strecke angab und auch bei Straßenrennen auf World Tour-Ebene bereits Erfolge einfahren konnte, hat der U23-Cross Country-Weltmeister seine Skills nun im XCO-Weltcup eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Pidcock ging in Albstadt als 76. Fahrer an den Start und kam schließlich als Fünfter ins Ziel - und das, obwohl er einen Reifenschaden hatte. Ursprünglich wollte er nur unter die ersten 16 kommen, damit er beim Shorttrack-Rennen Nové Město einen Startplatz in den ersten beiden Startreihen bekam. Der Kurs in Albstadt ist berüchtigt für Staus in der Startschleife und eingeschränkte Überholmöglichkeiten. Wie schaffte es der junge Brite also, sich durch das Feld bis ganz nach vorne aufs Podium zu kämpfen?

Pidcock schafft in Albstadt den Sprung aufs Podium © Bartek Wolinski

Kein Plan ist manchmal besser als ein Plan

Man könnte meinen, dass solch eine beeindruckende Leistung der perfekten Ausführung eines akribischen Plans zu verdanken ist, aber Pidcock sagt, dass es keinen detaillierten Rennplan gab. Stattdessen war das Ziel einfach ruhig zu bleiben und weiterzumachen - ganz britisch eben!

„Es gab nicht wirklich einen Plan, das Motto lautete eher: keinen Stress haben, geduldig bleiben und die Chancen nutzen. Das Ziel war, nicht zu überpowern und so weit wie möglich nach vorne zu kommen."

Diese Flexibilität hat dem Briten geholfen, auf der Strecke entspannt zu bleiben. Es gab kein fixes Ziel, sondern nur einen groben Plan, den er im Auge behalten musste.

Volle Konzentration vor dem Rennen © Bartek Wolinski

Am Start die Nerven nicht wegschmeißen

Es wird viel darüber gesprochen, dass ein guter Start die halbe Miete für eine erfolgreiche Platzierung ist. Tatsächlich entscheidet das Shorttrack-Rennen (XCC) am Freitag über die Startreihe am Sonntag. Wie geht Pidcock also mental mit dem Nachteil um, so weit hinten zu starten? Ganz einfach: Er dreht den Spieß um und konzentriert sich auf das Positive:

„Mit dieser Ausgangslage kann es nur besser werden!"

Anstatt die Startprozedur der Call-Up-Boxen (wo man mit den anderen Fahrern in der Startreihe platziert wird) und die anschließende Startaufstellung zu überdenken, bleibt Pidcock lieber ganz ruhig und versucht die Dinge nicht zu verkomplizieren.

Irgendwo in Reihe 11 lauert Pidcock © Bartek Wolinski

Sich Platz schaffen

Pidcock ist also die Ruhe in Person, aber was passiert, wenn der hektische Platzierungskampf losgeht, sobald die Ampel auf Grün schaltet?

„Als erstes muss man ohne Probleme über die Startlinie kommen. Dann ist es wichtig, sich Platz zu verschaffen - breit machen und die Ellbogen ein wenig ausfahren. Wenn man Plätze gut machen will, muss man den Lenker nach vorne bringen. Dann ist es wichtig, in der ersten Kurve genug Platz zu haben, denn alle versuchen eng und aggressiv zu fahren."

Cross-Country-Starts sind meistens verrückt und chaotisch © Bartek Wolinski

Dort überholen, wo es die Strecke erlaubt

Beim Rennen in Albstadt legte Pidcock einen Blitzstart hin. Seine Power und sein Geschick brachten ihn am Ende der Startschleife bis auf Platz 20 vor. Hinter der unbändigen Kraft steckt jedoch eine Menge Geduld! Anstatt sich wild durch das Feld zu pflügen und einen Sturz zu riskieren, rät Pidcock, sich an der Strecke zu orientieren und erst dann etwas zu wagen, wenn es die Strecke zulässt.

„Man muss seine Chance dann nutzen, wenn sie kommt. Lieber eine Sekunde länger warten und dann viel rausholen."

Pidcock weiß ganz genau, wann er zuschlagen muss © Bartek Wolinski

Nicht überpowern

All diese Überlegungen stehen natürlich im ständigen Kontrast mit der enormen körperlichen Anstrengung, die man hat, wenn man die schnellsten Rundenzeiten fahren will. Wie ist es also möglich, den Körper so zu kontrollieren, dass man auf der Strecke Vollgas gibt, aber trotzdem nicht überpowert?

„Das ist die schwierigste Aufgabe! Am Start habe ich alles gegeben, weil ich wusste, dass das auf lange Sicht den Unterschied machen würde. Aber ich habe es übertrieben und dann einen Fehler gemacht, als ich vorne war. Es hat eine Runde gedauert, bis sich mein Körper wieder beruhigte."

Pidcock fuhr am Limit © Bartek Wolinski

Energie tanken

Während eines Rennens die Ruhe zu bewahren, ist keine leichte Aufgabe, und inmitten der ständigen Anstrengung auf dem Weg nach vorne, ist es enorm wichtig, das Energielevel irgendwie oben zu halten - am besten mit Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr. Beim Weltcup in Albstadt war das aufgrund der überraschenden Hitze ein besonders kritischer Punkt. Und wieder hieß es: Ruhe bewahren, gut durch die Box zu kommen und weitermachen!

„Es ist wirklich wichtig seine Tanks wieder aufzufüllen. Wenn du an die Box kommst, musst du das Überholen für einen kurzen Moment vergessen und versuchen, deine Flasche und dein Gel oder was auch immer du brauchst, in den Körper zu bekommen."

Immer schneller werden

Je näher Pidcock der Spitze kam, desto härter wurde es, andere zu überholen. Aber mit einem Reifenschaden hinter sich und dem Podium vor sich, nahm er die Herausforderung an und konzentrierte sich auf ein starkes Finish.

Es ist wichtig, noch Energiereserven zu haben und in der letzten Runde eines Rennens weiß man, ob man die richtige Balance gefunden hat. Idealerweise, meint Pidcock, arbeitet man sich in ein Rennen hinein, aber sich durch den frühen Verkehr zu pflügen, wird immer wertvolle Energie kosten.

Mit dem fünften Platz hat Pidcock gleich voll eingeschlagen und einen tiefen Eindruck hinterlassen. Als Nino Schurter das Podium betrat, gratulierte er dem Briten zu einer „super beeindruckenden Fahrt".

Pidcock nach einem nahezu perfekten Rennen © Bartek Wolinski

Es geht immer um die Einstellung

Nach dem Rennen erklärt Pidcock, dass seine Erfahrungen aus den Junioren-Cyclocross-Wettkämpfen - wo er in seinem ersten Jahr ebenfalls von hinten starten musste - bei dem Rennen in Albstadt sicherlich geholfen haben, aber dass dieses Erlebnis trotzdem ganz besonders war.

„Es war gut. Wenn das Rennen ganz perfekt gelaufen wäre, glaube ich, dass ich von meiner Startposition aus sogar gewinnen hätte können. Ich bin glücklich, aber ohne Reifenschaden hätte es noch besser laufen können."

Ein glücklicher Tom Pidcock nach dem Rennen beim Interview mit Red Bull TV © Bartek Wolinski

Tom Pidcock hat uns mit dieser Performance bewiesen, dass es möglich ist, sogar aus der 11. Startreihe noch aufs Podium zu fahren. Verantwortlich dafür ist ein Mix aus einem einfachen Plan, einer entspannten Einstellung, einer ruhigen Ausführung und natürlich einem enorm talentierten Fahrer. Und wenn alles perfekt läuft, ist sogar der Sieg vorstellbar! Wir dürfen also gespannt darauf sein, was der schnelle Brite in der Zukunft auf der Rennstrecke abliefern wird.