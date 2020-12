Mit diesen 10 Profi-Tipps wird dein neues MTB-Video zum absoluten Hit

- eine ehemalige World Cup Downhillerin, die dem Wettkampf abgeschworen hat, um die Einfachheit ihres Sports in vollen Zügen genießen zu können. Der Film dokumentiert die eindrucksvolle Reise auf dem Weg zur Line ihrer Träume im Revolution Bike Park in ihrer Wahlheimat Wales.

„Jahrelang sind meine Freunde und ich einfach losgefahren und haben uns gegenseitig mit unseren Handys gefilmt. Im Laufe der Zeit hat sich so viel Material angesammelt, das zeigt, dass ich mit Leidenschaft bei der Sache bin und wenn ich die Chance bekomme, ein großes Projekt - wie ‚Vision' - zu verwirklichen, ich mich voll und ganz dafür einsetze. Es geht darum, das zu tun, was man liebt."

Um „Vision" Realität werden zu lassen, bekam Sandler wichtigen Support von Sponsoren wie adidas und Five Ten. Aber was ist, wenn man als angehender Freerider und Videokünstler kein großes Budget und High-Tech-Ausrüstung zur Verfügung hat?

1. Eine Vision haben

2. Stell dir ein Team zusammen oder schnapp dir einfach einen Freund

3. Einen Plan haben

Wenn ich längere Edits filme, denke ich immer an die Locations und daran, welche Tricks ich bei welchen Sprüngen machen will oder wie ich bestimmte Kurven anfahren werde. Ich habe das gerne im Kopf, damit ich die Zeit des Filmers nicht verschwende und nicht planlos Dinge ausprobiere, die einfach nicht funktionieren. Wenn man einen Plan hat, geht das Filmen viel schneller.

4. Du brauchst keine High-Tech-Ausrüstung

5. Teamwork ist alles

Ich sage immer gerne, dass das Filmen die Aufgabe des Filmers ist und das Riden meine. Deshalb will ich mich bei ihrer Aufgabe auch nicht einmischen oder ihnen sagen, wo sie stehen und wie sie einen Trick filmen sollen - darin sind sie viel besser als ich! Wenn ich mein Bestes gebe, weiß ich, dass die Kameraleute auch ihr Bestes geben, und dass sich das Ergebnis am Ende sehen lassen kann.

6. Gib dir Zeit

7. Wähle ein Kit, das gut aussieht (und sich gut anfühlt)