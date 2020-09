Emil Johanssons 5 Gründe, warum Neuseeland das absolute MTB-Paradies ist

, hat drei Reisen in das wunderschöne Neuseeland unternommen und dort mit seinem Bike einige der besten und spektakulärsten Trails und Locations erkundet. Mittlerweile wurde er vom Land und seiner Landschaft völlig eingenommen und er hat nach seinem Aufenthalt in und um Queenstown auf der neuseeländischen Südinsel noch immer nicht genug.

Eine Reise nach Neuseeland ist die Mühe wert

Johansson reiste in der Vergangenheit nach Neuseeland, um sowohl 2017 als auch 2019 am Crankworx Rotorua Slopestyle-Wettbewerb teilzunehmen. Unterschiedliche Umstände sorgten dafür, dass Johansson aber schließlich überall anders als auf dem Rotorua-Kurs fahren konnte.

Johansson reiste in der Vergangenheit nach Neuseeland, um sowohl 2017 als auch 2019 am Crankworx Rotorua Slopestyle-Wettbewerb teilzunehmen. Unterschiedliche Umstände sorgten dafür, dass Johansson aber schließlich überall anders als auf dem Rotorua-Kurs fahren konnte.

Johansson reiste in der Vergangenheit nach Neuseeland, um sowohl 2017 als auch 2019 am Crankworx Rotorua Slopestyle-Wettbewerb teilzunehmen. Unterschiedliche Umstände sorgten dafür, dass Johansson aber schließlich überall anders als auf dem Rotorua-Kurs fahren konnte.

nicht nach Neuseeland. Ein Jahr später hatte er dann einen bösen Crash im Training in Rotorua, brach sich dabei ein paar Rippen, erlitt eine Gehirnerschütterung, und musste in der Folge zusehen. Er sollte eigentlich gemeinsam mit seinem schwedischen Landsmann

Es war im Jahr 2017 als Johansson zum ersten Mal an Crankworx Rotorua teilnahm, seinem zweiten Crankworx Slopestyle-Wettbewerb überhaupt - sein Fokus lag also nur auf dem Contest. 2018 schaffte er es

Queenstown ist der Stoff, aus dem MTB-Träume sind

Uneingeschränkte Bike-Möglichkeiten

Vor allem in Queenstown und in Neuseeland im Allgemeinen sind dem Mountainbiken keine Grenzen gesetzt.

Vor allem in Queenstown und in Neuseeland im Allgemeinen sind dem Mountainbiken keine Grenzen gesetzt.

Vor allem in Queenstown und in Neuseeland im Allgemeinen sind dem Mountainbiken keine Grenzen gesetzt.

„Das Fantastische am Mountainbiken ist, dass man sich nicht auf eine bestimmte Disziplin beschränken muss," erklärt Johansson. „Wenn es einmal regnet und man keine Dirtjumps fahren kann, schnappt man sich einfach das Downhill-Bike und brettert die Downhill-Trails hinunter. Oder wenn es zu windig ist für die richtig großen Jumps, begibt man sich einfach in den Wald auf die technisch anspruchsvolleren Strecken. Vor allem in Queenstown und in Neuseeland im Allgemeinen sind dem Mountainbiken keine Grenzen gesetzt."

„Das Fantastische am Mountainbiken ist, dass man sich nicht auf eine bestimmte Disziplin beschränken muss," erklärt Johansson. „Wenn es einmal regnet und man keine Dirtjumps fahren kann, schnappt man sich einfach das Downhill-Bike und brettert die Downhill-Trails hinunter. Oder wenn es zu windig ist für die richtig großen Jumps, begibt man sich einfach in den Wald auf die technisch anspruchsvolleren Strecken. Vor allem in Queenstown und in Neuseeland im Allgemeinen sind dem Mountainbiken keine Grenzen gesetzt."

„Das Fantastische am Mountainbiken ist, dass man sich nicht auf eine bestimmte Disziplin beschränken muss," erklärt Johansson. „Wenn es einmal regnet und man keine Dirtjumps fahren kann, schnappt man sich einfach das Downhill-Bike und brettert die Downhill-Trails hinunter. Oder wenn es zu windig ist für die richtig großen Jumps, begibt man sich einfach in den Wald auf die technisch anspruchsvolleren Strecken. Vor allem in Queenstown und in Neuseeland im Allgemeinen sind dem Mountainbiken keine Grenzen gesetzt."

Es ist so friedlich