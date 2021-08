MTB-Guide: So bremst du schnell und kontrolliert wie ein Pro

Bedenkt man all die Whips, Scrubs und Jumps, wenn es darum geht, auf dem Mountainbike schnell unterwegs zu sein, dann gehört der richtige Bremseinsatz wohl eher zu den weniger populären Skills. Um am Limit fahren zu können, ist das richtige Bremsen jedoch essenziell.

Das gehört zu den absoluten Grundlagen, ganz egal, mit welchem Vehikel du unterwegs bist. Den Vorderbremsen kommt die Aufgabe zu, dein Bike tatsächlich in den Stillstand zu bringen. Warum, fragst du? Der Grund dafür besteht darin, dass das Gewicht während des Bremsvorgangs auf dem Vorderrad liegt, was dort wiederum den Grip erhöht.

Ein weiterer wichtiger Punkt besteht darin, die Intensität des Bremseinsatzes über deine Bremshebel schnell und akkurat modulieren zu können. Ziehst du hart am Hebel, baust du genug Power auf, damit deine Bremsscheibe das Rad blockiert, was du nicht willst. Die Konsequenzen - vor allem dann, wenn das Vorderrad bei hohem Speed betroffen ist - fallen umso weittragender aus.

Finde die richtige Bremsintensität, indem du den Hebel Schritt für Schritt etwas fester drückst, um abzubremsen. Mit dieser Vorgehensweise sammelst du Erfahrung und kannst in jeder Situation passend reagieren. Lerne deine Bremsen kennen, bis dir der Bremsvorgang in Fleisch und Blut übergeht.

3. Eigne das Bremsen in Kurven Schritt für Schritt an

Myriam Nicole in Val di Sole

Dein Vorderrad ist dafür verantwortlich, das Bike zu verlangsamen und die Fahrtrichtung zu verändern, beides zur gleichen Zeit wird damit etwas kompliziert. Generell solltest du Kurven dazu verwenden, um Geschwindigkeit aufzubauen, anstatt langsamer zu werden. Um deinen Reifen also maximalen Grip zu verschaffen, sollte das Bremsen bereits erledigt sein, bevor du überhaupt in die Kurve kommst.

