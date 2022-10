MTB-Slopestyle-Judging: Was ist das Geheimrezept von Emil Johansson?

Das Judging entwickelt sich bei jedem Event weiter. Wir sprechen ständig darüber, wie wir es noch besser, noch schneller und noch beständiger gestalten können. In all den Jahren, in denen ich Judge bin, hat sich enorm viel verändert. Wir haben viele verschiedene Bewertungsmethoden ausprobiert und das System, das wir heute haben, ist besser als je zuvor. Wie stehen in ständigem Austausch mit den Ridern und wir freuen uns, wenn sie mit uns über ihre Runs sprechen wollen. Wir folgen ihnen auf Social Media und sehen, was sie tun, wie sie trainieren und welche Tricks sie möglicherweise auf dem nächsten Event zeigen werden.