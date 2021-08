MTB: Warum du nur eine Schanze brauchst, um besser beim Springen zu werden

eine richtig gute Figur zu machen. Alles, was du brauchst, ist ein einziger Jump. Und der muss nicht einmal groß sein. Aber fragen wir am besten einfach die beiden Slopestyler

Auch wenn man schnell denken würde, dass man Airbags, Schaumstoffgruben und einen riesigen Jumppark braucht, um zu das zu lernen, was die beiden machen, ist alles, was man tatsächlich braucht, eine kleine Schanze, viel Training und jede Menge Motivation.

Auch wenn man schnell denken würde, dass man Airbags, Schaumstoffgruben und einen riesigen Jumppark braucht, um zu das zu lernen, was die beiden machen, ist alles, was man tatsächlich braucht, eine kleine Schanze, viel Training und jede Menge Motivation.

Auch wenn man schnell denken würde, dass man Airbags, Schaumstoffgruben und einen riesigen Jumppark braucht, um zu das zu lernen, was die beiden machen, ist alles, was man tatsächlich braucht, eine kleine Schanze, viel Training und jede Menge Motivation.

"Heutzutage nehmen sich viele Leute nicht wirklich die Zeit für die Basics - Bunny Hop, Manual oder wie man richtig Kurven fährt. Dabei sind diese Tricks so wichtig für die allgemeine Kontrolle über das Bike und sie lassen sich super auf Trails übertragen. Das Beste daran ist, dass man zum Erlernen der Basics nur einen Parkplatz oder eine ebene Schotterfläche braucht, so dass es jeder zu jeder Jahreszeit machen kann", erklärt Martin.

"Heutzutage nehmen sich viele Leute nicht wirklich die Zeit für die Basics - Bunny Hop, Manual oder wie man richtig Kurven fährt. Dabei sind diese Tricks so wichtig für die allgemeine Kontrolle über das Bike und sie lassen sich super auf Trails übertragen. Das Beste daran ist, dass man zum Erlernen der Basics nur einen Parkplatz oder eine ebene Schotterfläche braucht, so dass es jeder zu jeder Jahreszeit machen kann", erklärt Martin.

"Heutzutage nehmen sich viele Leute nicht wirklich die Zeit für die Basics - Bunny Hop, Manual oder wie man richtig Kurven fährt. Dabei sind diese Tricks so wichtig für die allgemeine Kontrolle über das Bike und sie lassen sich super auf Trails übertragen. Das Beste daran ist, dass man zum Erlernen der Basics nur einen Parkplatz oder eine ebene Schotterfläche braucht, so dass es jeder zu jeder Jahreszeit machen kann", erklärt Martin.