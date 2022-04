Go with the Flow: Die Bedeutung von Musikalität im Streetdance

Bestes Beispiel ist B-Boy Zoopreme. Er ist ein Breaking-Weltmeister mit dem Ruf, in Sachen Musikalität auf einem besonders hohen Level zu performen. Seine Liebe zur Musik entwickelte sich bereits in jungen Jahren: "Ich habe viel mit Tracks aus den 90ern trainiert, damit bin ich aufgewachsen - ob Smith und Western, Mobb Deep und Wu Tang, alles, was den HipHop damals auszeichnete", erklärt er. Dann, in seinen Teenager-Jahren, setzte er sich mit Instrumenten auseinander, wie etwa "die Kombination von Bass, Saxophon, Drums, Piano, Solo-Gitarre und dergleichen."

