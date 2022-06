Bike-Check: Das ist Myriam Nicoles Commencal Supreme DH V5 DH-Rennbike

Heute, 15 Jahre später, die sie als Profi verbracht hat, gibt es kaum noch etwas, was Pompon nicht gewonnen hat, darunter zwei Weltmeister-Titel, sieben World Cup-Rennen und 2017 sogar die Gesamtwertung des World Cups. Momentan trägt sie zudem das Regenbogen-Trikot, mit dem sie die UCI World Cup-Saison 2022 bestreiten wird - ein Privileg, dass ihr nach ihrem zweiten Weltmeister-Titel in Val di Sole im letzten August gewährt wurde. Nach zwei Podiumsplatzierungen in zwei Rennen liegt sie in der Gesamtwertung der aktuellen Saison auf Platz zwei.