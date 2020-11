Surfen bei Nacht: Das sind die besten Tipps und Tricks

Was ist noch nerviger als keine Wellen zu finden? Richtig, riesige Surf-Crowds, die im gleichen Line-Up um die gleichen paar Wellen kämpfen. Das Surfen auf überlaufenen Spots gilt gemeinhin als Albtraum und kann eine Session im Handumdrehen zunichtemachen. Aber es gibt eine Lösung dafür!

Wenn es draußen langsam dunkel wird und immer mehr Surfer zum Strand paddeln, um sich in ihre Schlafzimmer zurückzuziehen, machst du genau das Gegenteil. Es ist Zeit, aus der Decke zu krabbeln und in den Wetsuit zu schlüpfen. Der Vollmond ist dein bester Freund für eine Nacht-Session, aber im Grunde kannst du in jeder klaren Nacht dein Surfboard in die Wellen ausführen. Erwarte nur nicht, dass deine Sicht so gut wie bei Tageslicht sein wird. Nach ein paar Wellen wirst du den Unterschied kaum merken und einer außergewöhnlichen Session, ganz allein im Line-Up, steht nichts mehr im Wege.

Warum bei Nacht surfen?

Tagsüber sind die Strände und Spots voll mit Anfängern , Familien und Touristen. Natürlich ist es großartig zu sehen, dass immer mehr Menschen die Liebe zum Wasser und zu den Wellen für sich entdecken - und irgendwann standen wir alle ganz am Anfang - aber wenn man versucht, die eigenen Skills zu verbessern und eintauchen will in die wundersame Welt des Wassers, sind Neulinge und Crowds absolute Spielverderber. Also heißt es warten, bis die Touristen und Studenten das Weite suchen, um sich zu Hause mit ihrer After Sun-Lotion einzucremen.

Cool, aber ist es sicher?

Die schnelle Antwort: Ja, solange du klug vorgehst. Am einfachsten ist es, sich an das zu halten, was man kennt. Also nicht zu neuen Spots zu gehen, die du noch nie zuvor gesurft bist.

Und halte dich an die Regeln, denn es gibt sie nicht ohne Grund! Wenn das Nachtsurfen an einem bestimmten Spot verboten ist, liegt das ziemlich sicher daran, dass es dort im Wasser bei Nacht einfach nicht sicher ist. Begib dich also einfach an einen anderen Surfspot. Es gibt auch Orte, die nächtliche Surfsessions sogar richtig bewerben.

Orte, an denen man nachts surfen kann

Mittlerweile gibt es weltweit zahlreiche Surfspots, die mit massiven Flutlichtern ausgestattet sind, um den Surfern die Navigation in den dunklen Wellen zu erleichtern. Im amerikanischen San Diego hat sich sogar eine ganze Kultur um das Nachtsurfen herum entwickelt. Begonnen hat das mit einer Gruppe von Surfern, die mit Leuchtstäben surfte, um sich für andere sichtbar zu machen.

Aber auch für alle Surfeinsteiger und Wellenneulinge gibt es rund um den Globus Möglichkeiten, in der Dunkelheit der Nacht surfen zu gehen. Vier dieser Spots, wo Nachtsurfer willkommen sind, sind: Malibu Pier, Kalifornien - Casino Pier, New Jersey - Waikiki, Hawaii - und Hotel Komune auf Bali.

4 Tipps zum Surfen bei Nacht

Wenn du den richtigen Spot gefunden hast, bist du bereit, dich nach Einbruch der Dunkelheit mit deinem Board ins Wasser zu wagen. Diese 4 Tipps solltest du aber immer im Hinterkopf behalten:

1. Bist du wirklich ready?

Wenn du gerade erst vor ein paar Wochen mit dem Surfen begonnen hast, solltest du dich nicht gleich ans Nachtsurfen heranwagen. Nimm dir Zeit, um im und außerhalb des Wassers zu üben. Nachdem du genug Erfahrung gesammelt hast, bist du bereit für eine Session in der Nacht. Auch wenn das widersprüchlich klingen mag, aber nachts musst du noch wachsamer sein als tagsüber. Mach dich locker und bringe deinen Körper auf Temperatur - erst dann bist du ready, die besten Wellen zu erwischen.

2. Der Vollmond ist dein bester Freund

Wenn du nicht einmal die eigene Hand vor den Augen sehen kannst, wirst du auch keine Wellen catchen. Deshalb ist es ratsam, auf Vollmond oder zumindest einen klaren Nachthimmel zu warten. Erstens ist das Surfen bei Vollmond eine lebensverändernde Erfahrung und zweitens sorgt der Mond für sehr viel mehr Licht, als du dir vielleicht denkst, vor allem deswegen, weil er vom Wasser reflektiert wird.

3. Vorsicht Haie

Online findet man tonnenweise Videos von Surfern, die nachts, ausgestattet mit LED-Lichtern am Board und Leuchtstäben am Wetsuit, Jagd auf die besten Wellen machen. Abgesehen davon, dass es cool aussieht, ist es außerdem eine großartige Möglichkeit dich für andere Surfer im Wasser sichtbar zu machen. Du solltest aber immer bedenken, dass es Meeresbewohner gibt, die von Licht angezogen werden. Außerdem ist es nicht ratsam, mit einer offenen oder blutenden Wunde ins Wasser zu gehen, warte lieber, bis sie vollständig verheilt ist. Am besten ist es, die nachtaktiven Haie gar nicht erst in Versuchung zu führen.

4. Starte an einem gut beleuchteten Pier oder Resort

Für deine erste Nacht-Session ist ein Pier oder Resort mit künstlicher Beleuchtung vielleicht genau das Richtige - so kannst du dich langsam an die Verhältnisse der Nacht gewöhnen. Auch wenn solche Spots crowded sein mögen, lohnt es sich vor allem am Anfang, sich orientieren zu können, bevor es ganz allein zur Solo-Session im magischen Mondlicht geht.