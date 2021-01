Wie Nadine Wallner nach einer Verletzung das Klettern für sich entdeckte

Es ist wichtig, die Angst zu fühlen und dich von diesen Emotionen tragen zu lassen, wenn du deinen Sport bis an die Grenzen bringen willst. Sie sorgt für eine gewisse Sicherheit. Es ist okay, sich zu fürchten, aber das Gefühl sollte dich nicht übermannen und dich nicht in eine Situation bringen, die du nicht mehr lösen kannst. Lass dich von der Angst nicht überwältigen, ansonsten bleibst du hängen.

Ich wollte das Eisklettern in mein reguläres Klettertraining integrieren und ich wurde gefragt, ob ich das an dieser sehr ganz besonderen Location machen will. Es ist tatsächlich sehr hart, einen Gletscher zu klettern - echt harte Arbeit.

Ihren ersten Auftritt am weissen Parkett hatte Nadine Wallner bereits im zarten Alter von drei. In die Jahre danach fallen ihre prägendsten Begegnungen, was das Schifahren anbelangt.

