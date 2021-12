Nasser Al-Attiyah enthüllt sein brandneues Auto für die Rallye Dakar 2022

Der Trick, um an der Spitze zu bleiben, besteht darin, niemals stillzuhalten -- und das gilt besonders im Motorsport. Deshalb hat sich Nasser Al-Attiyah nach seinem fünften FIA Weltcup-Titel in Cross-Country-Rallye dazu entschlossen, mit seinem brandneuen Wagen wieder bei der Rallye Dakar anzutreten.

Aufgrund der Einführung des neuen T1+Reglements für die Dakar 2022 wurde der Hilux von Toyota Gazoo Racing vor der bevorstehenden Rallye komplett überarbeitet. Zu den bemerkenswerten Features des Toyota GR DKR Hilux T1+ von Al-Attiyah gehören größere Reifen und noch mehr Federung -- der perfekte Mix für ein Rennen in der Wüste.

So kurz vor der ersten Etappe der kommenden Dakar am 2. Januar in Saudi Arabien ist die Vorfreude natürlich riesig. Im Video weiter oben stellt Al-Attiyah sein neues Auto vor. Außerdem spricht er über die drei Autos, die ihn in der Vergangenheit bei der Dakar zum Sieg verholfen haben.

Toyota GR DKR Hilux T1+ Motor Twin-Turbo-V6-Motor mit 3,5 Litern Gesamtgewicht 2.000 kg

Nasser führt sein neues Auto bei einer Testfahrt in die Wüste von Dubai © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Wer Al-Attiyah kennt, weiß, dass er bei der Rallye Dakar nicht nur dabei sein will, sondern alles daran setzen wird, den Sieg zu holen. Noch dazu befindet er sich derzeit in bestechender Form: Auf seinem Weg zum diesjährigen Cross-Country-Weltcupsieg feierte er bereits in Spanien, Marokko, Abu Dhabi und Saudi Arabien Siege. Am Steuer seines neuen Dakar-Autos, das perfekt an das Wüstenrennen angepasst wurde, kommt er also als ganz heißer Favorit zur Dakar 2022.

Tatkräftige Unterstützung wird der Mann aus Katar erneut von Co-Piloten Mathieu Baumel an seiner Seite bekommen. Gemeinsam haben sie bereits vier Weltcuptitel und zwei Dakar-Siege geholt und die Zusammenarbeit zwischen den Teamkollegen wird von Rennen zu Rennen besser.

Nach zwei zweiten Plätzen bei der Dakar in Saudi Arabien will Al-Attiyah nun in seiner Heimat endlich gewinnen. "Ich freue mich auf jeden einzelnen Kilometer mit dem T1+", meint Al-Attiyah. "Das Auto sieht so stark und aggressiv aus. Ich werde mein Bestes geben, um als erster Fahrer die Dakar in einem T1+ zu gewinnen."

Siegerduo: Mathieu Baumel und Nasser Al-Attyiah © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Im Auto sprechen wir die meiste Zeit Englisch. Das erleichtert das Navigieren. Mathieu Baumel

Das erste Mal am Start der Dakar stand Al-Attiyah 2004. Damals beendete er die knallharte Strecke von Frankreich nach Senegal in seinem Mitsubishi als Zehntschnellster. 2007 fuhr er im BMW zu seinem ersten Etappensieg, aber erst als die Dakar den Kontinent wechselte und nach Südamerika übersiedelte, kam der große Erfolg. 2011 feierte Al-Attiyah in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires seinen ersten Dakar-Sieg -- am Steuer des VW Touareg.

Der zweite Triumph in Südamerika folgte 2015 im MINI und mit Baumel an seiner Seite. Die unglaubliche Dominanz des Duos in diesem Jahr führte zur Führung bereits nach dem zweiten Tag und zu insgesamt fünf Etappensiegen.

Al-Attiyahs jüngster Dakar-Sieg gelang 2019, bei der letzten Südamerika-Ausgabe. Es war die bereits dritte Dakar, die Baumel und Al-Attiyah mit Toyota Gazoo Racing bestritten und ihr Sieg bescherte dem Autohersteller seinen ersten Triumph bei der härtesten Rallye der Welt. Al-Attiyah ist nun bereit, ein neues Kapitel für das Team zu schreiben, und zwar im Cockpit des Toyota GR DKR Hilux T1+.

Nasser Al-Attiyahs VW Race Touareg 3 © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Al-Attiyah gewinnt zum ersten Mal die Trophäe © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Durch die Wüste von Südamerika © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Mit Mathieu Baumel zum Sieg © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Al-Attiyah bescherte Toyota ihren ersten Dakar-Sieg © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool Al-Attiyah feierte alle drei Dakar-Siege in Südamerika © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Mit der Berichterstattung von Red Bull und Red Bull TV bleibst du bei der Dakar 2022 immer auf der Ideallinie. Der Startschuss für das härteste Rennen der Welt fällt am 2. Januar in Hail, Saudi Arabien. Nachdem sich die Teilnehmer durch die gnadenlose Wüste gekämpft haben, werden sie am 14. Januar in Jeddah hoffentlich die karierte Flagge sehen.