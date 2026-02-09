Nathalie Pohl: Die Kunst, niemals aufzugeben

Nathalie Pohl begann mit fünf Jahren zu schwimmen. Bald trainierte sie zweimal täglich im Schwimmbecken – vor und nach der Schule. Doch kurz vor dem Abitur wird aus Leidenschaft Routine. „Jedes Wochenende kämpfst du um Hundertstelsekunden und weißt genau: Sonntag stehe ich auf dem Startblock, schwimme 100 Meter Kraul, und in unter einer Minute ist es vorbei.“

Als sie schon fast daran dachte, das Schwimmen aufzugeben, fällt ihr ein Buch in die Hände: Die Eismeerschwimmerin von Lynne Cox. Die Amerikanerin beschreibt darin unter anderem, wie sie den legendären Ärmelkanal durchschwamm. „Ich sah mich in ihr wieder,“ erzählt Nathalie. „Das war so inspirierend. Ich wollte selbst versuchen, den Ärmelkanal zu durchschwimmen.“

Freiwasser Schwimmerin Nathalie Pohl in ihrem Element vor Ibiza. © Daniel Toni Jais / Red Bull Content Pool

Wenn ich drei Tage nicht im Wasser bin, vermisse ich es. Nathalie Pohl

Um überhaupt für den Ärmelkanal zugelassen zu werden, braucht sie ein sechsstündiges Qualifikationsschwimmen bei unter 16 Grad Wassertemperatur im offenen Meer – ohne Neoprenanzug. „Ich dachte, mein Herz bleibt stehen, weil es so extrem kalt war.“ Die Vorstellung, dass Menschen diese Temperatur über zehn Stunden aushalten, ist für sie absurd, doch das offene Meer lässt sie nicht mehr los.

01 Die Philosophie des Scheiterns

Zwei Jahre später meldet sie sich für den Ärmelkanal an. Und macht, wie sie selbst sagt, „viele Fehler“. Sie schluckt Unmengen Salzwasser, schwimmt zu nah am Begleitboot, inhaliert dadurch Abgase und bekommt eine Kohlenmonoxidvergiftung. Ihre Lungen laufen voller Wasser. Am Ende zieht ihr Vater sie bewusstlos aus dem Wasser.

Wo andere aufgeben würden, kämpft Nathalie weiter. In Adam Walker findet sie einen Coach, und stellt mit ihm alles auf den Prüfstand: Technik, Ernährung, mentale Herangehensweise. „Er hat mir geholfen, die positive Seite zu sehen, die viel größer ist als die negative.“ Ein Jahr später steht sie wieder am Start. Diesmal schafft sie die kompletten 34 Kilometer.

02 Sieben Meerengen

Nach dem ersten Ärmelkanal-Versuch wird Nathalie auf die Ocean’s Seven aufmerksam – eine Challenge zum Durchschwimmen sieben ikonischer Meeresengen auf der ganzen Welt. Diese wird ihr Leben über die nächsten Jahre prägen.

Die Cook-Straße in Neuseeland lässt sie zweimal scheitern. Beim dritten Anlauf 2023 schafft sie die Querung in 6 Stunden und 33 Minuten. Damit ist sie die schnellste Europäerin auf dieser Strecke. „Da habe ich gelernt, niemals aufzugeben und selbst wenn man etwas nicht schafft, immer dranzubleiben.“

Nathalie Pohl im Flow © Daniel Toni Jais / Red Bull Content Pool 15 Stunden am Stück schwimmen geht voll easy für mich. Nathalie Pohl

Als sie 2024 als erste deutsche Frau die Ocean's Seven komplettiert, hat sie über zehn Jahre darauf hingearbeitet. Darunter die Straße von Gibraltar in Weltrekordzeit von 2 Stunden und 53 Minuten. Der Weg dorthin? Bis zu sechs Stunden am Stück, 80 Kilometer pro Woche, dazu Intervalleinheiten und Krafttraining. „Wenn ich drei Tage nicht im Wasser bin, vermisse ich es.“

Laufen findet sie dagegen „grauenvoll“. „Da bin ich nach 10 Minuten schon gelangweilt, aber 15 Stunden am Stück schwimmen geht voll easy für mich.“

03 Eins mit dem Meer

Das Besondere an Nathalies Sport ist die radikale Einsamkeit. „Man kommt an diesen Punkt, wo man wirklich nur noch die andere Seite im Kopf hat und einen Arm vor den anderen setzt.“ Ohrstöpsel in den Ohren, kein Kontakt zum Beiboot außer die Motivationsschilder ihrer Crew mit der Aufschrift „Supergirl“ oder „Bald gibt's wieder Suppe“. „Solche kleinen Dinge lassen dich weitermachen. Ich gehe nie da raus und sage, ich muss jetzt 15 Stunden schwimmen. Das ist viel zu groß. Du musst es runterbrechen.“

Du musst lernen, ruhig zu bleiben, und dass nicht alles direkt schlimm ist. Nathalie Pohl

Nachts, wenn unter ihr Schatten im Wasser auftauchen und nicht klar ist, ob es sich um Delfine oder um Haie handelt, kennt sie Momente der Panik. „Doch“, sagt Nathalie Pohl, „du musst lernen, ruhig zu bleiben und dich darauf zu konzentrieren, dass nicht alles direkt schlimm ist.“ Sie ist mit Haien geschwommen, um ihre Angst zu überwinden. „Die leben da halt. Die Medien schüren Angst. Du kannst hier auch vom Bus überfahren werden.“ Man müsse das ins Verhältnis setzen.

Vor Hawaii erwischt sie eine der giftigsten Quallen der Welt, die portugiesische Galeere. „Das sind Verbrennungen und Schmerzen, die man keinem wünscht.“ Nur 500 Meter vor dem Ziel hätte sie aufhören können. Stattdessen denkt sie an Adams Lektion: „Man muss akzeptieren, dass der Schmerz da ist – ob ich weiter schwimme oder auf das Beiboot gehe. Vielleicht wollte der liebe Gott nur testen, wie stark ich bin.“

04 Die Schönheit des Unkontrollierbaren

„Wir Menschen versuchen immer, alles bis zur letzten Minute durchzuplanen“, sagt Nathalie. „Das ist auch die Schönheit des Sports – ich muss es einfach so nehmen, wie es kommt. Die Bedingungen, das Wetter. Ich kann nicht sagen, ich fange jetzt Sonntag um 13 Uhr an zu schwimmen. Ich weiß es eine Stunde vorher, wenn es gut läuft zehn Stunden.“ Diese Unberechenbarkeit gehört für sie einfach mit dazu, und ist wesentlicher Teil des Abenteuers.

Im Gegensatz zum Beckenschwimmen, herrscht im Open Water eine weniger feindselige Kultur. „Jeder, der den anderen kennt oder nicht kennt, gibt Tipps und unterstützt: 'Wie kann ich dir helfen?‘“ Andre Wiersig, der erste Deutsche, der die Ocean's Seven schaffte, gab ihr unzählige Tipps, ohne sie zu kennen. „Ich war das überhaupt nicht gewohnt, weil mir jahrelang dieses Konkurrenzdenken eingetrichtert wurde.“

Nathalie Pohl und Andy Donaldson: nach knapp 31 Stunden endlich im Ziel © Daniel Toni Jais / Red Bull Content Pool

05 31 Stunden um Ibiza

Anfang Oktober 2025 schwimmt sie mit Andy Donaldson rund um Ibiza. 104,5 Kilometer in 30 Stunden und 57 Minuten. Weltrekord. Das erste Duo, das diese Leistung je erreicht. Alle zwei Stunden wechseln sie sich ab.

„Normalerweise komme ich irgendwann in eine Art Trance. Und die kam bei Ibiza nie, weil ich immer wieder unterbrochen wurde.“ Dazu wird sie seekrank auf dem Boot und hat Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme. Trotzdem erfüllt sie ihre Mission und sammelt über 150.000 Euro für den Verein DVAG hilft e.V.

06 Mehr als Schwimmen

Um auch andere zu inspirieren, schreibt sie Bücher: "Im Meer bin ich zu Hause" erzählt ihre Geschichte. Und "Nanami – Schwimm dich mutig" , ist ein Kinderbuch und handelt über eine Robbe, die sich zunächst nicht ins Meer traut. „Wenn meine Geschichte nur einem Menschen den Mut schenkt, an sich selbst zu glauben, dann hat es sich gelohnt,“ erklärt sie ihre Motivation. 2026 startet sie außerdem ihre eigene Modemarke „Seven Waves“.

Ihr Ziel ist die Umrundung der spanischen Insel Ibiza. © Constantin Mirbach / Red Bull Content Pool Wenn meine Geschichte nur einem Menschen den Mut schenkt, an sich selbst zu glauben, dann hat es sich gelohnt. Nathalie Pohl

Im Februar fliegt sie nach Australien für den größten Open-Water-Wettkampf der Welt in Rottnest bei Perth. Immer mit dabei: ihr Glücksbringer, eine Spielzeug-Schnecke, die im Dunkeln leuchtet. Seit dem Ärmelkanal befestigt sie das kleine Ding vorne am Boot.

„Immer wenn ich sie sehe, bin ich sehr beruhigt.“ Fragt man Nathalie, ob ihr außerhalb des Sports etwas dieselbe Erfüllung gibt, antwortet sie ehrlich: „Also das gleiche Gefühl auf gar keinen Fall.“ Trotzdem sei sie ein Familienmensch und ihr Vater und Bruder sind meist Teil ihres Beiboot-Teams.

Im vergangenen Jahr fuhr sie mit ihrem Bruder von Peking nach Paris. Sechs Wochen in einem alten Auto. „Irgendwann muss man sagen: jetzt oder nie.“