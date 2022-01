Natural Selection Tour 2022: Wir liefern dir alle Infos

Nimm ein handgepicktes Aufgebot der besten Snowboarder der Welt - angefangen bei X-Games-Champions bis hin zu wahren Film-Ikonen des Backcountry - lass sie in einem Kopf-an-Kopf-Format auf den spannendsten Terrains Amerikas gegeneinander antreten und lehn dich gemütlich zurück, während du den besten Snowboard-Contest der Welt genießt - live, auf Red Bull TV !

Die Natural Selection Tour startet zwischen 24. - 30. Jänner im Jackson Hole Skigebiet in ihre zweite Saison in Folge. Wir liefern dir alles, was du zum am heißesten erwarteten Event des Jahres wissen musst.

01 Die Geschichte

Die Grundidee der Natural Selection Tour lässt sich bis ins Jahr 2008 zurückverfolgen, als Travis Rice eine Gruppe an professionellen Snowboardern einlud, um gemeinsam mit ihm seinen Heimatberg in Jackson Hole, Wyoming (USA), zu erkunden. Das Ziel bestand darin, einen Contest zu kreieren, der das naturbelassene Terrain und den kreativen Ausdruck in den Mittelpunkt stellt. 2012 kehrte das Kernkonzept mit Red Bull Super Natural zurück; ein Jahr später wurde es mit Red Bull Ultra Natural erneut aufgegriffen.

Dann, fast zehn Jahre später, erschien der innovative Contest wieder auf der Bildfläche - dieses Mal, um zu bleiben. Die Natural Selection Tour 2021 sollte nun jährlich ausgetragen werden. Es handelt sich dabei um einen Wettbewerb aus drei Phasen, bei dem sich die besten Athleten des Sports in Kopf-an-Kopf-Duellen messen, was wiederum viel Raum für interessante, nie gesehene Battles und atemberaubendes Riding öffnet.

2022 geht der Contest in sein zweites Jahr in Folge und so viel lässt sich sagen: Die Natural Selection Tour wird in diesem Jahr so gut, wie nie zuvor.

Robin Van Gyn mit einem Backflip in Jackson Hole. © Dean Blotto Gray/Natural Selection Tour/Red Bull Content Pool

02 Das Format

Zwei Rider liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Duell, der Sieger steigt in die nächste Runde auf. Das Format sorgt dafür, dass Veteranen gegen Newcomer und X-Games-Champions gegen Snowboard-Filmikonen antreten können - Battles, die wir so noch nie zu sehen bekommen haben.

03 Die Rider

Das Natural Selection Nomination Committe hat 24 der beliebtesten und legendärsten Snowboarder im Game eingeladen, um um den Titel zu kämpfen. Jeder Rider reist mit einer Menge Erfahrung und einer einzigartigen Herangehensweise an, um am Ende ganz oben zu stehen.

Chris Rasman mit Airtime in Baldface. © Chad Chomlock

Die Champions aus dem Vorjahr, Mikkel Ban und Robin Van Gyn, gehören zu den erfahrensten und erfolgreichsten Kandidaten im Aufgebot - sie werden alles daran setzen, ihre Titel zu verteidigen. Dafür müssen sie aber zunächst gegen die umfangreiche AthletInnenliste bestehen. Darunter befinden sich etwa Kevin Backström, Torgeir Bergrem und Cheryl Mass.

Auch der Backcountry-Star und Gründer des Wettbewerbs, Travis Rice, wird nach seinem frühen Ausscheiden gegen Mark McMorris in der letzten Saison auf Wiedergutmachung hoffen. Daneben kehrt auch Ben Ferguson , der Finalist des letzten Jahres, zurück, der in den Tordrillo Mountains in Alaska nur knapp gegen Bang verloren hat.

Hier liefern wir dir die vollständige TeilnehmerInnenliste:

Damen: Robin Van Gyn (CAN), Marion Haerty (FRA), Hana Beaman (USA), Elena Hight (USA), Leanne Pelosi (CAN), Marie-France Roy (CAN), Cheryl Maas (NED)

Herren: Mikkel Bang (NOR), Ben Ferguson (USA), Blake Paul (USA), Travis Rice (USA), Sage Kotsenburg (USA), Austen Sweetin (USA), Chris Rasman (CAN), Dustin Craven (CAN), Arthur Longo (FRA), Danny Davis (USA), Kevin Backström (SWE), Jared Elston (USA), Torgeir Bergrem (NOR), Torstein Horgmo (NOR), Sebbe De Buck (BEL)

04 Die Stopps

Stopp 1: Jackson Hole, Wyoming, USA -- 24. - 31. Jänner

16 Snowboarder und 8 Snowboarderinnen liefern sich die ersten Duelle im Gebiet rund um Jackson Hole, den steilsten Pisten des Kontinents. Hier finden die Rider eine wahre Bandbreite an variantenreichem und verspieltem Terrain, das ganz und gar darauf ausgerichtet ist, die Freestyle-Fähigkeiten der Rider zu testen.

Ben Ferguson in Action bei der Natural Selection Tour 2021 © Tim Zimmerman

Stopp 2: Baldface Lodge, British Columbia, Kanada -- 20. - 27 Februar

Die 12 besten Rider (acht Herren, vier Damen) des ersten Events reisen nach Kanada in das Snowboard-Mekka der Selkirk Mountains in British Columbia. Das Baldface Lodge bietet 670 Meter vertikales Terrain mit jeder Menge Powder und 40° steilen Pisten - die perfekte Location, um den ikonischen Showdown auszutragen.

Stopp 3: Tordrillo Range, Alaska, USA -- 20. - 27. März

Im ultimativen Finale treten die acht besten Rider (vier Herren, vier Damen) gegeneinander an, während sie in Alaska zugleich die Limits des Big Mountain Freestyle Ridings pushen werden. Hier finden die besten Freestyle-Snowboarder ihre Krönung.

Hana Beaman zeigt keine Furcht. © Tom Monterosso / Natural Selection Tour / Red Bull Content Pool

05 Der Hype

Das professionelle Snowboarding folgt einer strengen Disziplin. Während die besten Slopestyle- und Halfpipe-Athleten dem Wettbewerbstreiben folgen, vermeiden die einflussreichsten Big Mountain-Rider dieses, um jeden Herbst mit actionreichen Bewegtbildern aufzutrumpfen und den Sport in Szene zu setzen. Jeder hält sich dort auf, wo seine Spezialitäten liegen und wo er sich am ehesten zuhause fühlt.

Die Natural Selection Tour wirft dieses Konzept über den Haufen und schreibt die Regeln neu. Hier dreht sich alles darum, den besten Snowboarder und die beste Snowboarderin aus allen Sparten zu finden. Angefangen bei Freeride World Tour-Champions und legendären Backcountry-Spezialisten, bis hin zu Goldmedaillengewinnern der X-Games - hier treffen die verschiedensten Disziplinen aufeinander, um für einzigartige, nie gesehene, Battles zu sorgen.

Du willst ein Beispiel? Das sind die besten Battles der letzten Saison:

Szenario #1 - Backcountry-Legende Travis Rice gegen Mark McMorris, den erfolgreichsten Mann in den Wettbewerbsdisziplinen.

Szenario #2 - Jungstar Zoi Sadowski-Synnott gegen die dreimalige Freeride World Tour-Siegerin Marion Haerty.

Wenn jemand ein Natural Selection-Event gewinnt, dann glaube ich nicht, dass es eine Übertreibung ist, diesen als besten Rider der Welt zu bezeichnen. Travis Rice

Erlebe 59 Minuten der Highlights der Natural Selection Tour 2021 in Jackson Hole:

Natural Selection Tour: Die Highlights aus Jackson Hole

Einmalige Battles auf den spannendsten Terrains dieses Planeten - wir können es kaum erwarten, zu sehen, was die Tour 2022 in petto hat.

