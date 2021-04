Das Beste zum Schluss? Die Natural Selection Tour zu Gast in Alaska

an. Die Yeti Natural Selection im Jackson Hole Mountain Resort war bereits ein Highlight. Dann setzte die NST in Baldface Valhalla mit der Bronco Natural Selection noch einen oben drauf. Und jetzt im Tordrillo-Gebirge von Alaska ist die Tour endgültig im Nirgendwo angekommen. Die Tordrillos wären mit ihrem atemberaubenden Terrain selbst in einem Science-Fiction-Roman nicht fehl am Platz. Alaska ist noch immer noch größtenteils unberührt und die Fahrer müssen in massiven Bergwänden ihre eigenen Lines finden. Der Halbfinal findet in einem Best-of-3-Format statt und der Final dann in einem 1-gegen-1-Duell.

Die drei bestplatzierten Männer und die zwei bestplatzierten Frauen des Wettbewerbs in Jackson sowie die Gewinner der Männer und Frauen in Baldface Valhalla qualifizierten sich für Alaska. Aufgrund der neuen Einreisebeschränkungen konnte die zweitplatzierte Marion Hearty nicht aus Frankreich in die USA einreisen. Dementsprechend rückte die drittplatzierte Hana Beaman nach und ist nun Teil der Alaska-Crew.

Welcome to Tordrillo Mountain Lodge

Travis Rice hat mit seiner Vision den Snowboard-Sport revolutioniert. Er ist einer der einflussreichsten Snowboarder überhaupt. Rice sagt: „Das ist es. Alaska bietet so viele Möglichkeiten und Raum, in dem man sich kreativ austoben kann als Big-Mountain-Freestyler. Was man hier vorfindet, ist einfach auf einem anderen Level. Es war schon lange mein Traum, einen solchen Event nach Alaska zu bringen. Die Unterstützung der lokalen Wintersport-Communitys unter anderem in Anchorage und Girdwood war extrem wichtig, um das hier auf die Beine zu stellen."

Travis Rice hat mit seiner Vision den Snowboard-Sport revolutioniert. Er ist einer der einflussreichsten Snowboarder überhaupt. Rice sagt: „Das ist es. Alaska bietet so viele Möglichkeiten und Raum, in dem man sich kreativ austoben kann als Big-Mountain-Freestyler. Was man hier vorfindet, ist einfach auf einem anderen Level. Es war schon lange mein Traum, einen solchen Event nach Alaska zu bringen. Die Unterstützung der lokalen Wintersport-Communitys unter anderem in Anchorage und Girdwood war extrem wichtig, um das hier auf die Beine zu stellen.“

