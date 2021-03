Natural Selection Tour - Stop 2 in Kanada: Alles, was du wissen musst

Nun, da die Tour auf ihrem einzigen Stopp in Kanada Sinixt- und Ktunaxa-Territorium erreicht, machen die besten Backcountry Shredder der Welt den nächsten Schritt: Die Rider treffen sich während eines einwöchigen Weather Windows in der Baldface Valhalla. Dort produzieren Sie Aufnahmen und filmen Top-to-Bottom-Runs, die das Bestmögliche des Backcountry-Freestyle-Lifestyles zeigen.

Schau dir hier nochmal die Highlights des ersten Stopps der Natural Selection Tour in Jackson Hole, USA, an:

Eine nagelneue Location: Baldface Valhalla in Nelson, BC

Die Location ist ein neu erschlossenes Gebiet im erstklassigen Baldface, der tief im Valhalla Provincial Park bei Nelson in BC liegt. Es ist ein Netz aus steilen und besonderen Berghängen, die von sanftweichen Pillows bis hin zu technischen alpinen Rinnen alles aufweisen. Die Fahrer können sich in einem Mekka aus natürlichen Geländeformationen vergnügen. Sie können das Gelände nach eigenem Gutdünken auch umgestalten. Obwohl in diesem Gebiet noch nie ein Wettbewerb stattgefunden hat, werden eingefleischte Snowboarder diese unverwechselbare Gegend aus vielen Shred-Filmen kennen. Vielleicht erinnerst du dich an das Bild von Hans Mindich neben einem brennenden Baum in "Channel Zero", dem neuesten Film von Absinthe Films -- es sind Momente wie dieser, die Baldface Valhalla den Spitznamen „Die Berge der Götter“ verschaffte.

Die Natural Selection Tour ist die erste Wintersport-Event-Serie, die die weltbesten Rider - von Olympioniken bis hin zu Big-Mountain-Ikonen - auf dem atemberaubendsten Terrain des Planeten gegeneinander antreten lässt. In dieser Folge sprechen unser Moderator Nick Bright und die Ex-Pro-Snowboarderin Tina Dixon mit der Snowboard-Legende und dem Gründer der Natural Selection Tour, Travis Rice. Travis hat das Genre des Action-Sportfilms mit neuen und größeren Kameras, außergewöhnlichem Riding, riesigen Budgets und mehrjährigen Projekten neu geprägt - nun revolutioniert er mit der Tour das Contest-Format in spektakulären Naturlandschaften. Neben der Tour werfen wir einen Blick auf die Entwicklung von Contest-Snowboarden, auf die Nachhaltigkeit in der Szene, auf technische Innovationen und die Sicherheit im Backcountry.

Ein experimentelles Format

In Baldface Valhalla soll das Rad wieder neu erfunden werden. Die Rider reichen sowohl Gesamt-Actionaufnahmen als auch einen einzelnen Top-to-Bottom-Run bei den Natural Selection-Juroren ein, die die besten männlichen und weiblichen Einsendungen zu den Tour Super Finals in Alaska einladen.

Eine Community von Rippern

formuliert das so: „Die Riderliste ist megastark. Das ist eine Gruppe von Leuten, die so viel für das Snowboarden geleistet haben, vor allem auch mit Filmen. Sie haben diese Aufstellung gewählt, weil sie wissen, dass diese Snowboarder produzieren werden. Gib ihnen sieben Tage, gib ihnen dieses Terrain und gib ihnen einen Haufen Kameras, und die Aufnahmen werden revolutionär sein, glaube ich“.

Craig ist eine Veteran der Serie X Games Real Snow. Obwohl die Erfahrung für diesen Showcase wichtig ist, betont er, dass Baldface Valhalla eine neue und große Challenge ist. „Man filmt in einem äußerst engen Zeitfenster,“ erklärt er, „und die Produktion von Aufnahmen in so kurzer Zeit erzeugt enormen Druck. Man will nicht zu viel darüber nachdenken und sich den Kopf zerbrechen - es ist etwas wie warten, auftauchen und sehen, womit man arbeitet. Dann kannst du einen Plan machen“.

in Jackson Hole abschnallen würde waren hoch - der erste One-Footer der Tour lässt aber weiterhin auf sich warten. „Ich denke, dass es beim Fahren genügend Spielraum gibt, um kreativ zu werden", meint er, „ich mag das, also schnalle ich den hinteren Fuß vielleicht ab.

Erlebe das Spektakel am 19. März