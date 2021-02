Freuen wir uns mit Travis Rice auf die einzigartige Natural Selection Tour!

Wie liefen die Vorbereitungen in Jackson Hole?

Wie würdest du für die Natural Selection Werbung machen?

Ich denke, die wunderbar dynamische und umfassende Art des Snowboardens, die wir mit der Natural Selection anstreben, spricht sowohl Fans von Backcountry-Riding als auch von Snowboardfilmen an. Filme und Videos sind immer das Ergebnis einer ganzen Saison und zeigen das, was die Crème de la Crème in der Lage ist, auf dem Board abzuliefern. Aber die Rider benötigen für die Tricks oft unzählige Versuche und erleben zahlreiche Misserfolge bis es schließlich irgendwann funktioniert. Im Live-Szenario ist das wiederum eine ganz andere Geschichte! An einem natürlichen Feature hast du keine drei Versuche für einen Trick. Daher glaube ich, dass einer der spannendsten Aspekte dieses Events darin besteht, einige der besten Backcountry-Rider der Welt gegeneinander antreten zu sehen.

Ich denke, die wunderbar dynamische und umfassende Art des Snowboardens, die wir mit der Natural Selection anstreben, spricht sowohl Fans von Backcountry-Riding als auch von Snowboardfilmen an. Filme und Videos sind immer das Ergebnis einer ganzen Saison und zeigen das, was die Crème de la Crème in der Lage ist, auf dem Board abzuliefern. Aber die Rider benötigen für die Tricks oft unzählige Versuche und erleben zahlreiche Misserfolge bis es schließlich irgendwann funktioniert. Im Live-Szenario ist das wiederum eine ganz andere Geschichte! An einem natürlichen Feature hast du keine drei Versuche für einen Trick. Daher glaube ich, dass einer der spannendsten Aspekte dieses Events darin besteht, einige der besten Backcountry-Rider der Welt gegeneinander antreten zu sehen.

Ich denke, die wunderbar dynamische und umfassende Art des Snowboardens, die wir mit der Natural Selection anstreben, spricht sowohl Fans von Backcountry-Riding als auch von Snowboardfilmen an. Filme und Videos sind immer das Ergebnis einer ganzen Saison und zeigen das, was die Crème de la Crème in der Lage ist, auf dem Board abzuliefern. Aber die Rider benötigen für die Tricks oft unzählige Versuche und erleben zahlreiche Misserfolge bis es schließlich irgendwann funktioniert. Im Live-Szenario ist das wiederum eine ganz andere Geschichte! An einem natürlichen Feature hast du keine drei Versuche für einen Trick. Daher glaube ich, dass einer der spannendsten Aspekte dieses Events darin besteht, einige der besten Backcountry-Rider der Welt gegeneinander antreten zu sehen.

Wer aber ein Natural Selection-Event gewinnt, kann ohne Übertreibung als bester Rider der Welt bezeichnet werden. Um bei diesen Events gut abzuschneiden, braucht man jahrelange Erfahrung in Street, Transition und Slopestyle. Man muss auf all das zurückgreifen können, auch auf Erfahrungen im Backcountry, sei es, wie man mit unterschiedlichen Schneeverhältnissen umgeht und wie man eine Line auswählt, sie visualisiert und dann ausführt.

Wer aber ein Natural Selection-Event gewinnt, kann ohne Übertreibung als bester Rider der Welt bezeichnet werden. Um bei diesen Events gut abzuschneiden, braucht man jahrelange Erfahrung in Street, Transition und Slopestyle. Man muss auf all das zurückgreifen können, auch auf Erfahrungen im Backcountry, sei es, wie man mit unterschiedlichen Schneeverhältnissen umgeht und wie man eine Line auswählt, sie visualisiert und dann ausführt.

Wer aber ein Natural Selection-Event gewinnt, kann ohne Übertreibung als bester Rider der Welt bezeichnet werden. Um bei diesen Events gut abzuschneiden, braucht man jahrelange Erfahrung in Street, Transition und Slopestyle. Man muss auf all das zurückgreifen können, auch auf Erfahrungen im Backcountry, sei es, wie man mit unterschiedlichen Schneeverhältnissen umgeht und wie man eine Line auswählt, sie visualisiert und dann ausführt.

Wie hat sich das Konzept seit dem letzten Red Bull Ultra Natural-Event im Jahr 2013 verändert?

Die größte Veränderung ist das Bewertungssystem: Wir haben von einer Gesamtwertung zu einem Head-to-Head-System gewechselt. Bei einer Gesamtwertung kann man sich nicht wirklich merken, was die Rider gemacht haben, also schaut man am Ende nur auf die Anzeigetafel, um das Ergebnis zu sehen. Jetzt muss Fahrer A nur gegen Fahrer B antreten und der Gewinner kommt in die nächste Runde. Außerdem gibt es ein Best-of-Three-Format, das heißt, wenn jeder Rider einen Run gewinnt, gibt es eine Bonus-Tie-Break-Runde. Das wird vor allem für die Juroren nicht ganz einfach, aber für die Fahrer und das Publikum macht es auf jeden Fall mehr Spaß!

Die größte Veränderung ist das Bewertungssystem: Wir haben von einer Gesamtwertung zu einem Head-to-Head-System gewechselt. Bei einer Gesamtwertung kann man sich nicht wirklich merken, was die Rider gemacht haben, also schaut man am Ende nur auf die Anzeigetafel, um das Ergebnis zu sehen. Jetzt muss Fahrer A nur gegen Fahrer B antreten und der Gewinner kommt in die nächste Runde. Außerdem gibt es ein Best-of-Three-Format, das heißt, wenn jeder Rider einen Run gewinnt, gibt es eine Bonus-Tie-Break-Runde. Das wird vor allem für die Juroren nicht ganz einfach, aber für die Fahrer und das Publikum macht es auf jeden Fall mehr Spaß!

Die größte Veränderung ist das Bewertungssystem: Wir haben von einer Gesamtwertung zu einem Head-to-Head-System gewechselt. Bei einer Gesamtwertung kann man sich nicht wirklich merken, was die Rider gemacht haben, also schaut man am Ende nur auf die Anzeigetafel, um das Ergebnis zu sehen. Jetzt muss Fahrer A nur gegen Fahrer B antreten und der Gewinner kommt in die nächste Runde. Außerdem gibt es ein Best-of-Three-Format, das heißt, wenn jeder Rider einen Run gewinnt, gibt es eine Bonus-Tie-Break-Runde. Das wird vor allem für die Juroren nicht ganz einfach, aber für die Fahrer und das Publikum macht es auf jeden Fall mehr Spaß!

Einen Contest in steilem, natürlichem Gelände auszutragen, muss mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden sein. Was war die größte Challenge?

Wir haben sehr hohe Ansprüche an die Art und Weise der Live-Übertragung und haben deshalb unglaublich viel in Technologie investiert! Eines der Dinge, die wir gemacht haben, ist die Drohnen von Weltmeister-Drohnenpiloten steuern zu lassen. Diese Drohnen sind mit unfassbarer Technologie ausgestattet - angefangen bei den Kameras, den Objektiven, bis hin zu speziellen Gimbals mit hochwertigster Ausrüstung für die Live-Übertragung.

Wir haben sehr hohe Ansprüche an die Art und Weise der Live-Übertragung und haben deshalb unglaublich viel in Technologie investiert! Eines der Dinge, die wir gemacht haben, ist die Drohnen von Weltmeister-Drohnenpiloten steuern zu lassen. Diese Drohnen sind mit unfassbarer Technologie ausgestattet - angefangen bei den Kameras, den Objektiven, bis hin zu speziellen Gimbals mit hochwertigster Ausrüstung für die Live-Übertragung.

Wir haben sehr hohe Ansprüche an die Art und Weise der Live-Übertragung und haben deshalb unglaublich viel in Technologie investiert! Eines der Dinge, die wir gemacht haben, ist die Drohnen von Weltmeister-Drohnenpiloten steuern zu lassen. Diese Drohnen sind mit unfassbarer Technologie ausgestattet - angefangen bei den Kameras, den Objektiven, bis hin zu speziellen Gimbals mit hochwertigster Ausrüstung für die Live-Übertragung.

Bei dem Contest sind nur die Besten der Besten am Start. Wenn du jetzt schon einen Sieger in Jackson küren müsstest, wer wäre das?

Es ist schwer, nur einen Namen zu nennen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt darauf, wie sich Victor de le Rue schlagen wird - er ist so solide! Bei den Frauen freue ich mich darauf, wie Marion Haerty den Kurs bewältigt. Auf der Freeride World Tour ist sie extrem dominant, aber ich denke, sie hat auch einen Freestyle-Background. Ich freue mich, in Jackson ihre andere Seite kennenzulernen.

Es ist schwer, nur einen Namen zu nennen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt darauf, wie sich Victor de le Rue schlagen wird - er ist so solide! Bei den Frauen freue ich mich darauf, wie Marion Haerty den Kurs bewältigt. Auf der Freeride World Tour ist sie extrem dominant, aber ich denke, sie hat auch einen Freestyle-Background. Ich freue mich, in Jackson ihre andere Seite kennenzulernen.

Inwiefern werden die Frauen von dem Contest-Format profitieren, im Vergleich zu traditionellen Big Air- oder Slopestyle-Wettbewerben?