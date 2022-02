Alles ist angerichtet: Die WSL TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge, presented by Jogos Santa Casa, geht am Donnerstag, dem 10. Februar, in der kleinen Fischer-Stadt Nazaré in Portugal in den Wettbewerb. 18 der weltbesten Big Wave-Surfer der Welt werfen sich in die Wellen, um ihre Skills in der berühmten Gemeinde Praia do Norte zu beweisen.