Mit diesen Tipps meistert ihr NBA 2K21

In diesem Jahr verlangt NBA 2K von Veteranen der Spielreihe, dass sie ihre Spielweise an das neue Wurfsystem (Shot Meter) anpassen. Zusätzlich haben die Entwickler weitere Tweaks eingebaut, die NBA 2K21 stark von den Vorgängern unterscheidet. Somit ist die Simulation zwar noch näher am echten Sport dran, doch braucht es ein paar Umstellungen von eurer Seite.

NBA 2K21 setzt pünktlich zu den NBA Play-Offs zum Slam-Dunk an. Wir schauen uns die wichtigsten Neuerungen an.

1. Lernt das neue Wurfsystem

2. Schaltet die Shot-Meter Anzeige ab

Wenn ihr das UI in Richtung Vorgänger anpassen wollt und so mehr Kontrolle über eure Spieler bekommen möchtet, schaltet den Wurfbalken (Shot Meter) aus. Damit könnt ihr euch besser auf die Bewegungen des Spielers konzentrieren und so am höchsten Punkt seines Sprunges den Pro Stick bzw. die Wurf-Taste loslassen, um die bestmögliche Chance auf einen Korb zu haben.

3. Lernt die Hot Zones der Spieler

4. Badges sind essentiell