Need for Speed: Unbound führt die Reihe zurück in die Spur

Die lange Leidensgeschichte für Fans der Need for Speed-Reihe scheint endlich ein Ende zu haben, denn der neueste Serienteil, Need for Speed: Unbound , führt die altehrwürdige Rennspiel-Reihe wieder zurück in die Spur . Entwickler Criterion Games macht beim Arcade-Racer eine Menge richtig, wir verraten dir, was das Game auszeichnet.