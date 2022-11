Need for Speed: Unbound – Alle Infos zum Arcade-Racer

Das Gameplay von Need for Speed: Unbound

Die Grafik von Need for Speed: Unbound im Anime-Look

Need for Speed: Unbound Release – Wann erscheint der Racer?

Need for Speed: Unbound

Seit fast 30 Jahren steht Need for Speed für spaßige Arcade-Rennspielaction. Vor allem die

Need for Speed: Unbound setzt Anfang Dezember zum Drift an

Allzu lang müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis ihr euch in Need for Speed: Unbound wieder hinter das Lenkrad klemmen dürft.

Allzu lang müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis ihr euch in Need for Speed: Unbound wieder hinter das Lenkrad klemmen dürft. Das Arcade-Rennspiel erscheint bereits am 02. Dezember 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S .

Allzu lang müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis ihr euch in Need for Speed: Unbound wieder hinter das Lenkrad klemmen dürft. Das Arcade-Rennspiel erscheint bereits am 02. Dezember 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S .

Zum fünften Mal innerhalb der Need for Speed-Serie zeigt sich Entwickler

Zum fünften Mal innerhalb der Need for Speed-Serie zeigt sich Entwickler Criterion Games für den neuen Serienteil verantwortlich. Ganz recht: Das Studio, das euch zu Beginn des neuen Jahrtausends die kultigen Burnout -Spiele spendiert hat.

Zum fünften Mal innerhalb der Need for Speed-Serie zeigt sich Entwickler Criterion Games für den neuen Serienteil verantwortlich. Ganz recht: Das Studio, das euch zu Beginn des neuen Jahrtausends die kultigen Burnout -Spiele spendiert hat.

Der Grafikstil von Need for Speed: Unbound ist einzigartig