KAY/O – Wird der neue Agent zum Meta-Breaker?

Riot Games produziert für ihr Blockbuster-Spiel Valorant neue Agenten am laufenden Band. Nachdem Astra schon mit ihren unzähligen Smokes eingeschlagen hat, wie eine Bombe und das Meta noch einmal verfeinert hat, kommt jetzt mit KAY/O der Agent, der alles auf den Kopf stellen könnte.

Das Zauberwort heißt „Unterdrückung“!

Der neue Initiator aus dem Hause Riot hat nämlich einiges auf dem Kasten. Neben seiner Flashbang, die ähnlich funktioniert wie in konkurrierenden FPS-Titeln wie CS: GO hat er eine Granate, die im Radius rund um den Landepunkt der Granate Schaden über Zeit verursacht. Wenn man also zu lange im Umkreis der Granate steht, wird es schnell schmerzhaft. Doch das meta-brechende sind seine Wurfmesser und sein Ultimate.

Mit dem Messer macht man keinen direkten Schaden, dafür hat es eine ganz andere Funktion, und zwar es unterdrückt die Fähigkeiten der Gegner in einem gewissen Radius. Wenn man also im konkreten Beispiel das Messer in die Nähe von einer Killjoy wirft, dann werden sämtliche Minen als auch der Alarmbot abgeschaltet. Zusätzlich wird einem angezeigt welche Agenten in dem Radius von dem Messer waren und dadurch bekommt man auch Infos über die Position der Gegner.

Doch nicht nur das Messer kann die Fähigkeiten von den Gegnern unterdrücken, auch die Ultimate hat diese Funktion nur in einer anderen Form.

Wenn man genug Punkte gesammelt hat und die Ulti betätigt, sendet er von seinem Standort Schockwellen aus, die auch die Fähigkeiten der Gegner unterdrücken. Wenn er danach gekillt wird, ist aber noch nicht ganz tot, sondern krümmt sich am Boden und kann sich nicht bewegen. In diesem Zustand hat er aber eine eingeschränkte Sicht und zusätzliche 850 HP. Der Agent bleibt entweder in diesem Modus bis zum Ende der Runde oder er wird von einem Teamkollegen wiederbelebt.

Wie Valorant rund um den Globus gespielt wird, konntet ihr bisher auch bei Red Bull Campus Clutch mitverfolgen. Beim ersten Studententurnier in der Geschichte des jungen Esports sind alle deutschsprachigen Teams zwar bereits ausgeschieden, doch das Weltfinale am 17. Juli verspricht dennoch Spannung und Strategie auf Top-Niveau.

Der Utility geht’s an den Kragen!

Dieser Agent ist auch die direkte Antwort für die Playerbase die Angst hatten, dass in Valorant die Utility überhandnimmt und dadurch das Gunplay in den Hintergrund rückt. Wenn man das Kit von KAY/O gut benützt, dann neutralisiert er im Endeffekt sämtliche Eigenschaften der Gegner. Die einzigen Fähigkeiten, die nicht aufgehoben werden können, sind Yorus und Reynas Ultimate. Sonst kann man alles sofort stoppen, sogar Jett’s Messer und der Bazooka von Raze können sofort aufgehoben werden.

Mit dem Release des Agenten hat Riot auch indirekt Agenten generft, die sehr Utility-lastig sind wie Sage, Cypher oder Astra, aber auch die anderen Charaktere werden gegen KAY/O eine schwere Zeit haben. Deshalb werden auch die Gunplay-Puristen ihre helle Freude mit dem Cyborg haben.

Der vielseitigste Agent bis jetzt

Wenn man sich die Stimmen der Profis anhört, dann ist der Tenor klar. Dieser Agent könnte das Meta in Valorant neu definieren. TenZ und Hiko gehen fest davon aus, dass der Agent ab dem ersten Tag einen festen Platz in den Lineups haben wird. Ersterer, der mit seinem Team Sentinels die Valorant Masters in Reykjavik für sich entscheiden konnte, trauert seinem Lieblingsagenten Jett nach, der auch sehr hart von dem neuen Agenten gekontert werden könnte. Durch seine Flashbang, der Granate und dem Messer hat er ein vielseitiges Kit zur Verfügung, welches defensiv als auch offensiv sehr viele Möglichkeiten offenlässt.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass Riot mit KAY/O eine neue Fähigkeit in das Spiel implementiert. Das „unterdrücken“, was man auch als EMP bezeichnen kann, wird alles auf den Kopf stellen und es ist spannend, wie die Entwickler den Agenten am effektivsten balancen wird und welche neuen Fähigkeiten in der Zukunft noch eingeführt werden könnten.

Auf höchster Ebene müssen wir noch auf den Einsatz des neuen Agenten warten, da er noch nicht für die Profi-Spiele freigegeben wurde, aber eines ist klar: Wenn KAY/O in dieser Konstellation bestehen bleibt, dann wird er auf beiden Seiten sehr oft zum Einsatz kommen.