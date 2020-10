Die Top 5 Next-Gen-Rennspiele für PS5 und Xbox Series X

DIRT 5

Codemasters besticht seit jeher mit Spitzentechnologie, wenn es um Rennspiele geht. Die F1 Serie ist stets Vorzeigemodell, was die Leistung neuer Hardware angeht. Doch dieses Mal geht die DiRT Franchise an den Konsolenstart. Selbst auf der Xbox Series S läuft das Spiel mit 60FPS bei 1440p. Auf der Series X sowie der PS5 sind sogar 120FPS mit gleicher Auflösung möglich. Am Launch-Day der Xbox Series X und S, sowie der PS5, wird DiRT 5 den Generationswechsel wie kaum ein anderes Spiel verdeutlichen.

Codemasters besticht seit jeher mit Spitzentechnologie, wenn es um Rennspiele geht. Die F1 Serie ist stets Vorzeigemodell, was die Leistung neuer Hardware angeht. Doch dieses Mal geht die DiRT Franchise an den Konsolenstart. Selbst auf der Xbox Series S läuft das Spiel mit 60FPS bei 1440p. Auf der Series X sowie der PS5 sind sogar 120FPS mit gleicher Auflösung möglich. Am Launch-Day der Xbox Series X und S, sowie der PS5, wird DiRT 5 den Generationswechsel wie kaum ein anderes Spiel verdeutlichen.

Codemasters besticht seit jeher mit Spitzentechnologie, wenn es um Rennspiele geht. Die F1 Serie ist stets Vorzeigemodell, was die Leistung neuer Hardware angeht. Doch dieses Mal geht die DiRT Franchise an den Konsolenstart. Selbst auf der Xbox Series S läuft das Spiel mit 60FPS bei 1440p. Auf der Series X sowie der PS5 sind sogar 120FPS mit gleicher Auflösung möglich. Am Launch-Day der Xbox Series X und S, sowie der PS5, wird DiRT 5 den Generationswechsel wie kaum ein anderes Spiel verdeutlichen.

WRC 9

Gran Turismo 7

verwarf die traditionelle, lange Kampagne und widmete sich mit messerscharfem Fokus der Online Rennszene auf der PS4 - mit großem Erfolg bei Fans und Kritikern. Gran Turismo 7 wird in allen Belangen eine Evolution bieten: ausführliche Kampagne, Simulationsmodus B-Spec und erweiterte Online Funktionen lassen jetzt schon die Benzinherzen höher schlagen. Brilliante Grafik und stabile Bilderrate sind jetzt schon garantiert, doch wie immer bei Gran Turismos ist das Thema um ein Veröffentlichungsdatum nicht so eindeutig abzuschätzen.

Die Forza Serie