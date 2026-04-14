Neymar Jr. über sein Familienleben: "Ich wollte immer schon eine Tochter"

"Es ist mein freier Tag, das Haus ist ein einziges Chaos, die Kinder laufen überall herum", sagt Neymar Jr. , als er in der neuesten Folge seiner YouTube-Serie die Türen zu seinem Haus öffnet und den Fans zeigt, wie der Alltag eines Profifußballers wirklich aussieht.

Neymar Jr. sitzt auf dem Boden, umgeben von Spielzeug und drei kleinen Mädchen: Mavie, Mel und Helena. "Vater eines Mädchens zu sein, war immer mein Traum", sagt er. "Gott hat mich mit dreien gesegnet. Ich bin unendlich glücklich darüber. Drei kleine Prinzessinnen".

Heute ist Ruhetag für Neymar Jr., aber das bedeutet nicht, dass Fußball keine Rolle spielt. Der Santos-Profi lässt seine Beine behandeln, geht ins Fitnessstudio und telefoniert mit seinen Coaches. Wenn Neymar Jr. nicht mit der Mannschaft trainiert, muss er sich um seinen Körper kümmern, die richtigen Dinge essen und Regenerationsübungen machen.

Quotation Es ist mein freier Tag, das Haus ist ein einziges Chaos, die Kinder laufen überall herum. Neymar Jr.

Was es braucht, um einer der größten Fußballspieler einer Generation zu sein

Auszeiten mit Familie und Freunden sind wichtig. © Red Bull

Ein "freier Tag" ist nie wirklich ein freier Tag. Für Neymar Jr. ist er einfach eine andere Art von Arbeit. So hat er fast sein ganzes Leben lang gelebt.

"Ich habe gearbeitet, seit ich klein war, seit ich sehr jung war", sagt er. "Als ich 13 oder 14 Jahre alt war, war ich nicht mit der Schule unterwegs. Ich bin abends nicht ins Kino gegangen, weil ich nicht konnte, weil am nächsten Tag Training oder ein Spiel war."

Er gibt nicht vor, dass es einfach war. "Ich habe immer gesagt: 'Verdammt, alle meine Freunde sind in der Schule und ich bin nur hier zu Hause und starre die Decke an'. Aber es gab einen Grund, ein Ziel. Und das habe ich verstanden."

Neymar Jr. fährt fort: "War ich wütend? Ja, ich war wütend! Aber am nächsten Tag war ich glücklich, weil ich Fußball gespielt habe. Ich mache das jetzt schon seit mehr als 20 Jahren - man muss einen hohen Preis zahlen, um Profi zu sein."

Alle haben schlechte Tage

Neymar Jr. öffnet in einer neuen YouTube-Serie die Türen zu seinem Haus. © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Der Spagat zwischen einem Leben wie das eines jeden anderen und der Spitze des Fußballs ist der wahre Preis – und die Außenwelt scheint zu vergessen, dass auch ein Profispieler nur ein Mensch mit Gefühlen ist, wie jeder andere.

"Ich bin ein Mensch und habe Gefühle wie jeder andere auch", sagt Neymar Jr. "Ich leide, ich fühle Schmerz. Ich wache mit schlechter Laune auf, ich weine, ich bin wütend, ich freue mich - ich bin ganz normal."

Erfahre die ganze Geschichte u ngefiltert und persönlich und hautnah: Neymar Jr. lädt uns ein, ihn an seinem freien Tag zu begleiten.