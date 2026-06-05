"Mein Vermächtnis ist schon gemacht": Neymar Jr. über seine Karriere

Neymar Jr. kehrt vor der Weltmeisterschaft ins brasilianische Trikot zurück, aber er besteht darauf, dass sein Platz in der Fußballgeschichte bereits gesichert ist.

Der brasilianische Stürmer wurde nach einer langen Verletzungspause wieder in die Nationalmannschaft berufen und kehrt in die Seleção zurück, während die Vorbereitungen für das Weltturnier in Nordamerika in diesem Sommer intensiviert werden.

Neymar Jr. zeigt sich von Séan Garnier beeindruckt © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

Zwischen seinen Verpflichtungen im Verein und der Aufmerksamkeit, die der Nationalmannschaft zuteil wird, verließ der Santos-Star kurz das Spielfeld, um mit dem Freestyle-Spezialisten Séan Garnier an der Ultimate Soccer Challenge von Red Bull teilzunehmen, bei der seine fußballerischen Skills -- und seine Höhenangst - getestet wurden.

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Neymar gab zu, dass die Aufgabe viel einschüchternder war, als sie aussah.

"Ich dachte, es wäre einfacher. Aber als ich oben war, hatte ich Angst und merkte, dass es schwieriger ist, als es aussieht. Vor allem wegen des Windes – der Ball verändert ständig die Richtung, was die Kontrolle noch schwieriger macht. Ich mochte diesen Adrenalinstoß, um es mal so zu sagen."

01 Rückkehr zu Santos und ein Blick in die unmittelbare Zukunft

Neymar Jr. zeigt sein Können und testet seine Höhenangst © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

Neymar Jr. kehrte 2025 zu Santos zurück, als er sich von schweren Knie- und Muskelverletzungen erholte -- zu jenem Verein, bei dem er zum ersten Mal ein Star geworden war. Obwohl er jetzt wieder einen Platz in der Nationalmannschaft hat, betont er, dass seine längerfristige Zukunft noch offen ist.

Für Neymar Jr. war die Rückkehr zu Santos weniger ein Neustart als vielmehr ein Moment, in dem sich der Kreis zu dem Verein schloss, bei dem seine Profigeschichte begann. Die Verbindung geht auf seine frühesten Erinnerungen an den Fußball mit seinem Vater zurück, wie er in einem Interview erzählte:

Neymar Jr. wurde von seinem Vater in den Fußball eingeführt © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

"Ich habe mich natürlich in den Fußball verliebt, weil ich immer mit meinem Vater mitging, wenn er spielte. Ich war mit ihm in den Stadien und beim Training und ich entwickelte schließlich eine Leidenschaft für die Atmosphäre", erinnert er sich. "Die Dinge passierten einfach, ich trat einer Jugendakademie bei, fiel auf, ging zu Santos und wurde Profi."

Mit seiner Einberufung in die brasilianische Nationalmannschaft hat Neymar Jr. erneut die Möglichkeit, seinen Rekord als Torschützenkönig seines Landes auf der größten Bühne des Fußballs zu verbessern. Gleichzeitig ist ihm klar, dass er "jeden Tag für sich nutzt".

"Ich habe einen Einjahresvertrag mit Santos, und den will ich erfüllen", sagt er. "Ich werde im Dezember oder Januar entscheiden, was das Beste für mich ist. Es hängt davon ab, wie es mir geistig und körperlich geht; es hängt von vielen Dingen ab."

02 Ein Vermächtnis, das bereits gemacht wurde

Neymar Jr. macht eine kurze Pause © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

Neymar Jr. wird mit seiner Berufung in die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft ein weiteres Kapitel seiner Geschichte schreiben, von der er glaubt, dass sie bereits in die Geschichte des Fußballs eingegangen ist.

"Ich denke, mein Vermächtnis im Fußball ist bereits geschrieben", glaubt Neymar Jr. "Jeder wird sich in irgendeiner Weise an mich erinnern, wenn er über Fußball spricht. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, dass ich Geschichte geschrieben habe und mein Name in die Annalen des Fußballs eingegangen ist. Eines Tages werde ich meinen Kindern und Enkeln von den wichtigen Dingen erzählen können, die ich für mein Land getan habe."

Auf die Frage, wofür er im Fußball bekannt sein möchte, findet er schnell eine Antwort:

"Ich bin ein Typ, der auf dem Spielfeld immer sehr authentisch war", sagt Neymar Jr. "Ich habe immer alles gegeben, 100 Prozent, wenn ich auf dem Platz stand, nicht nur für Santos, für Barcelona, für PSG, für Al Hilal, sondern vor allem auch für die brasilianische Nationalmannschaft."