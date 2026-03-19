Neymar Jr privat: Neue Serie zeigt sein Leben abseits des Platzes

Neymar Jr. gewährt in seiner neuen YouTube-Serie seltene Einblicke in sein Privatleben und öffnet die Türen zu seinem Zuhause.

Die Fans erleben darin nicht nur den Star des FC Santos auf dem Spielfeld, sondern erhalten in jeder Episode auch einen persönlichen Blick auf seinen Alltag und seine Gefühlswelt.

Zum ersten Mal will Neymar Jr. seine eigene Geschichte aus seiner Perspektive erzählen. Im Mittelpunkt stehen seine liebevollen Beziehungen zu seiner Frau Bruna Biancardi und seinen Kindern sowie Details aus seinem Alltag als Fußball-Superstar.

In der ersten Folge gibt Neymar Jr. Einblicke hinter die Kulissen seines Alltags und erzählt von seinen Emotionen, Herausforderungen und Überlegungen zu dieser spannenden Phase seiner Karriere.

Neymar Jr. nicht im Kader der brasilianischen Nationalmannschaft

Neymar Jr. wärmt sich vor dem Spiel Santos gegen Internacional auf. © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Nach dem 1:1-Unentschieden von Santos gegen Corinthians folgt Folge eins Neymar Jr. bei seiner Recovery nach dem Spiel. Im Behandlungsraum auf dem Trainingsgelände des Vereins befindet sich der ehemalige Barcelona-Star mitten in der Massage und beobachtet die Bekanntgabe des Kaders von Carlo Ancelotti.

"Was ist mit mir, Ancelotti?", fragt er, als er merkt, dass er nicht dabei ist.

Ein Blick hinter die Kulissen mit Neymar Jr. in seiner neuen Serie. © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Danach spricht er über seine Gedanken zu der Entscheidung, ihn aus dem Kader zu streichen.

"Der Kader der Nationalmannschaft wurde gerade bekannt gegeben. Ich wurde nicht einberufen. Natürlich bin ich traurig, aber ich werde die Nationalmannschaft immer unterstützen", sagt er. "Jetzt geht es darum, weiter zu arbeiten, sich in jeder Hinsicht zu verbessern und bereit zu sein, wenn sich eine Gelegenheit ergibt."

Neymar Jr. arbeitet sich zurück zur Topform. © Diego Sanches/Red Bull Content Pool Ich muss arbeiten, trainieren und spielen, damit ich eine Chance habe, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Neymar da Silva Santos Júnior

"Es ist meine letzte Weltmeisterschaft. Natürlich war ich enttäuscht. Aber morgen muss ich aufhören, enttäuscht zu sein. Ich muss arbeiten, trainieren und spielen, damit ich eine Chance habe, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Ich bin bereit."

Es stehen einige spannende Monate in der Karriere von Neymar Jr. bevor – und du kannst jeden Moment hautnah miterleben.