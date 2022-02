Wie Neymar Jr. das Chaos überwand und zur Fußballikone wurde

Von dem Moment an, an dem Neymar Jr das erste Mal auf den Straßen von Praia Grande gegen einen Ball trat, gab es wenig Zweifel daran, wo ihn sein besonderes Talent hinbringen würde. Die Reise an die Spitze mag voller endloser Wendungen und Kurven gewesen sein, aber egal wie verrückt oder chaotisch das Leben wurde, jeder Moment brachte eine Lektion mit sich, aus der er auf seiner Reise zum weltweiten Superstar gewachsen und gereift ist.

Hier sind acht Dinge, die wir über den Mann hinter Red Bull Neymar Jr’s Five während der eindrucksvollen neuen Netflix-Doku "The Perfect Chaos" gelernt haben.

01 Wie seine Reise an die Spitze begann

Neymar Sr. stammt aus einer armen Familie und gibt zu, dass sie nicht über die Ressourcen verfügte, um in die fußballerische Entwicklung ihres Sohnes zu investieren. Sein Talent wurde auf den Asphaltstraßen von Praia Grande am Stadtrand von São Paulo geschmiedet, bevor er von seinem ersten Trainer Bentinho entdeckt wurde, der sofort wusste, dass er „mit der Gabe des Fußballspielens geboren wurde“. Er trat bald in die Fußstapfen seines Helden Pele in Santos, und schnell kam der Aufstieg zum Ruhm. „2010 war das schnellste Jahr meines Lebens. Alles ging von Null auf 100“, verrät er. Der neue „Golden Boy“ des brasilianischen Fußballs ging bald ins Netz und erschien in zahlreichen Werbespots. Die Marke Neymar Jr. war geboren.

Neymar in "The Perfect Chaos" © Courtesy of Netflix 2010 war das schnellste Jahr meines Lebens. Alles ging von Null auf 100. Neymar da Silva Santos Júnior

02 Was Messi sagte, um ihm zu helfen, in Barcelona Fuß zu fassen

2013 kam das Interesse der fußballerischen Supermächte und Neymar Jr. entschied sich für den spanischen Giganten FC Barcelona. Er hatte jedoch Schwierigkeiten, sich an die Taktik und den Spielstil anzupassen, und weinte sogar während eines Spiels im Badezimmer. Lionel Messi tröstete ihn. „Messi kam und fragte mich, warum ich weinen würde, und ich antwortete, dass ich einfach nicht in der Lage war, zu spielen, ich selbst zu sein“, erinnert sich der Brasilianer. „Er meinte, ich sollte mir keine Sorgen machen, er wäre da, um mir zu helfen, und ich solle weitermachen. Das war genau die Unterstützung, die ich an diesem Tag brauchte. Das war der Wendepunkt.“

03 Die „gute Nachricht“, die ihn während der WM 2014 erreichte

Eine Rückenverletzung stoppte die WM 2014 für Neymar Jr. auf heimischem Boden vorzeitig, ehe er die schmerzhaften Szenen ertragen musste, wie seine Teamkollegen im Halbfinale von Deutschland mit 7:1 demoliert wurden. Aber er erklärt in der Dokumentation, dass er Glück im Unglück hatte: „Als ich den Stoß erlitt, fühlte ich ihn bis in die Füße. Ich konnte mich nicht einmal umdrehen. Der Arzt sagte mir, er hätte eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht war: „Du bist raus aus der WM“. Die gute Nachricht war: „Wenn die Verletzung 2 cm seitlich gewesen wäre, würdest du nie wieder gehen können“ .

Neymar in "The Perfect Chaos" © Courtesy of Netflix

04 Wie es sich 2016 anfühlte, anerkannt zu werden

Zwei Jahre später spielte Brasilien wieder auf heimischem Boden und wollte in Rio de Janeiro Gold holen. Trotz der weit verbreiteten Kritik im Land an seinem Engagement für das Team behielt Neymar Jr. seinen Fokus und schoss sie zum Sieg, indem er das Siegtor im letzten Elfmeterschießen gegen Deutschland erzielte. Über dieses Elfmeter sagt er: „Mein Herz begann zu pochen. Das Maracanã war voll, alle schrien. Ich betete „Gott, gib mir die Kraft“ und realisierte dann, dass die Torpfosten gigantisch aussahen und der Torhüter super winzig. In dem Moment habe ich mich beruhigt und mir gesagt: „Jetzt ist es Zeit, zu punkten“. Es ist eines der besten Dinge, die mir in meinem ganzen Leben passiert sind.“

05 Wie der Tod von Kobe Bryant ihn beeinflusst hat

Nicht lange nach einem Nike-Shooting mit seinem Sportstarkollegen Kobe Bryant war es für Neymar Jr. ein großer Schock, vom Tod des Basketballspielers durch einen Hubschrauberabsturz zu erfahren. „Ich war in der Halbzeitpause eines Spiels, als ich es hörte. Es war erschreckend und wir alle mussten die ganze Zeit daran denken ...“, erinnert er sich. „Er war gerade noch in Paris und wir hatten ein gemeinsames Shooting. Für mich war dieses Shooting einer der besten Momente, die ich mit jemandem hatte, der ein Idol, eine Ikone, eine Legende ist. Er war nicht irgendein Typ, er war nicht wie jeder andere. Er hinterließ ein wahres Vermächtnis. Es war so ein schrecklicher Moment. Manchmal fällt es mir schwer, über Dinge wie mein Verhalten zu sprechen, es ist mir peinlich, aber an diesem Tag hat sich alles geändert.“

Neymar in "The Perfect Chaos" © Courtesy of Netflix Wann immer Leute gegen mich hetzen, glaube ich an mich. Ich kann das und ich will das. Neymar da Silva Santos Júnior

06 Welche Lektionen er aus den letzten Jahren gelernt hat

Als Länder auf der ganzen Welt begannen, sich in den Lockdown zu begeben, beschloss Neymar Jr., dass er diese Zeit zu Hause in Brasilien verbringen wollte. Während dieser Monate erklärt er, wie schön es war, mit seiner Familie und seinen Freunden zusammen zu sein. „Ich denke, wir haben gelebt“, reflektiert er. „Manchmal eilen wir einfach durchs Leben, non-stop, also vergessen wir die Menschen, die wir lieben, wir vergessen, sie zu umarmen, mit ihnen zu spielen. Aber wenn man es dann doch macht, dann realisiert man: „Wow, das macht mich glücklich“. Neymar Jr. erkennt auch, dass es bisher die längste Zeit war, die er mit seinem Sohn verbracht hat, und wie wichtig das ist. Und in Abwesenheit seiner anderen Leidenschaft gibt er zu: „Ich glaube, ich habe erkannt, dass ich den Fußball wirklich liebe.“

07 Seine Beziehung zu seinem Vater

Neymar Sr. ist während des gesamten Dokumentarfilms anwesend, was keine Überraschung ist, wenn man bedenkt, dass er die Karriere seines Sohnes von Anfang an gemanagt hat. Es gibt eindeutig eine enge Bindung zwischen Vater und Sohn, aber Neymar Jr. enthüllt ein paar interessante Einblicke in ihre Beziehung. Er gibt an, dass es in seinen frühen Jahren, als sein Vater ihn von der Tribüne aus beobachtete, war, als hätte man einen Engel auf der einen Schulter und einen Teufel auf der anderen. Und weiter: „In der Vergangenheit hatten wir eher eine Vater-Sohn-Beziehung, aber wir sind abgedriftet. „Wir sind natürlich immer noch eng verbunden, aber ich denke, es ist mehr auf der professionellen Ebene.“

08 Sein Aufstieg aus dem Chaos bei PSG

Nachdem er in einem Interview seinen Wunsch angekündigt hatte, PSG im Jahr 2019 zu verlassen, nur zwei Jahre nach seinem 220-Millionen-Euro-Transfer, spürte Neymar Jr. wenig überraschend den vollen Zorn der Pariser Fans. „Er hat zu viel Selbstbewusstsein“, sagt ein Fan. „Er ist ein Arschloch“, ruft ein anderer. Aber als der Verein sich weigerte, ihn gehen zu lassen, kannte Neymar Jr. seine Verantwortung, er musste spielen und versuchen, glücklich zu sein. Es war nie einfach, die Unterstützung der Fans zurückzugewinnen, aber er erklärt, wie er mit Widrigkeiten umgegangen ist und sich sogar ausgezeichnet hat. „Zuerst konnte ich es kaum glauben. Immer wenn ich den Ball berührt habe, wurde ich ausgebuht. Um ehrlich zu sein, gefällt mir dieses Klima. Wann immer Leute gegen mich hetzen, glaube ich an mich. Ich kann das und ich will das.“

Der ehemalige brasilianische und Barcelona-Teamkollege Dani Alves fasst Neymar Jr. perfekt zusammen, wenn er sagt: „Er ist so begabt, dass er es selbst inmitten des Chaos schafft, sich selbst zu übertreffen“