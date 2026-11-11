NFL München Game: Diese 3 Key Matchups entscheiden das Spiel

In München steht ein Hofbräuhaus - und ein California Kid mit rheinischen Wurzeln?! Nun ja: Ein Bild von Amon-Ra St. Brown beim Fass-Anstich wäre - ganz gleich, ob du im NFL Munich Game die Detroit Lions supportest oder nicht - ein Moment für die Ewigkeit in Football-Deutschland.

Eine Kraft-Frage ist es im Fall des Deutsch-Amerikaners, von seinem Vater John Brown früh aufs Muskeltraining gedrillt, nicht. Ließe der Star-Receiver seine Oberarme außerhalb des Platzes spielen, sähe die Szenerie mindestens wiesn-tauglicher aus als bei David Tepper. Düster dürften sich einige von euch ans NFL Munich Game 2024 erinnern: Dutzende Schläge brauchte der Panthers-Owner, bis - wie die Münchner so gern aus voller Kehle singen - das „Fässchen ausläuft“.

Wo kann ich Amon-Ra St. Brown beim NFL Munich Game treffen?

Energy für den Motor der Detroit Offense: Amon-Ra St. Brown! © Koury Angelo / Red Bull Content Pool

Der Reality Check sagt: Ein Besuch von Amon-Ra St. Brown im offiziellen Team-Pub (Hofbräuhaus München) oder der Fan-Party am Odeonsplatz scheitert vor allem am prall gefüllten Terminkalender.

Auch die Trainingseinheiten der Detroit Lions in München sind nicht öffentlich. Wer zwischen diversen PR-Terminen trotzdem ein Autogramm oder Selfie ergattern will, braucht quasi ein Timing wie St. Brown bei 3rd Down-Situationen.

01 Detroit Lions vs New England Patriots: Stars und Schlüsselspieler in der Übersicht

Detroit Lions ⭐ Position 🏈 Status München Game ℹ️ Amon-Ra St. Brown Wide Receiver Limitiertes Training Jahmyr Gibbs Running Back Aktiv Penei Sewell Left Tackle Aktiv Aidan Hutchinson Defensive End Aktiv

New England Patriots ⭐ Position 🏈 Status München Game ℹ️ Drake Maye Quarterback Komplettes Training A.J. Brown Wide Receiver Limitiertes Training Christian Gonzalez Cornerback Aktiv Milton Williams Defensive Tackle Aktiv

02 Wann reisen die Detroit Lions und die New England Patriots zum NFL Spiel in München an?

Im Travel-Duell zeichnet sich ein klarer Sieg für die Patriots ab. Das an der US-Ostküste in Boston beheimatete Team, landet im Airbus A350-900 am Donnerstagmorgen gegen 9:50 Uhr am Münchner Flughafen (MUC).

Die Lions spulen am selben Tag noch ihr Trainingsprogramm im heimischen Allen Park bei Detroit ab. Mit späterem Abflug und einer um 494 Flug-Meilen größeren Distanz aus der „Motor City“ im US-Bundesstaat Michigan kommt das Team um Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs und Co. rund einen Tag später auf deutschem Boden an. Den Reisestress nimmt St. Brown sportlich:

Quotation Viel am Flughafen, viel im Flieger. Wir sind gut vorbereitet, es werden vier coole Tage. Amon-Ra St. Brown

03 Detroit Lions vs New England Patriots: Die 3 Key Matchups in der Analyse

Klar ist: Ein NFL International Game wird nicht durch Jetlag oder Anreise entschieden. Am Sonntag (Kickoff: 15:30 Uhr) solltest du vor allem auf diese 3 Schlüsselduelle bei den Lions und Patriots achten:

Drake Maye vs Lions Pass Rush

Der Patriots-Quarterback im Jahr des Super-Bowl-Hangovers? Keine acht Monate nach dem überraschenden Final-Einzug nährt Maye derartige Takes – trotz einer Touchdown-Interception-Bilanz von 17:5 seit Week 4! Umso drastischer fallen Ausreißer nach unten aus und lassen selbst Franchise-Legende Tom Brady als TV-Experte bei Fox („Maye hat mundgerecht serviert“) mit den Augen rollen

Wie sehr der jüngste Turnover-Dreierpack gegen die Green Bay Packers (27:45) am Selbstvertrauen des AFC Offensive Player of the Month genagt hat, dürfte der von Aidan Hutchinson angeführte Pass Rush aufdecken. Auf dem Papier mag der Quarterback-Jäger zwei Sacks und drei Forced Fumbles weniger haben als in den ersten sieben Wochen.

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Dennoch führt das 120-Kilo-Kraftpaket die NFL in QB Pressures (50) an. Von Big-Play-Waffen (A.J. Brown, Romeo Doubs) beraubt und im Laufspiel nunmehr auf die nominelle Nummer drei Corey Kiner angewiesen, bleibt den Patriots so gesehen wenig Raum, die teils improvisierten Plays ihres Spielmachers einzuschränken.

Amon-Ra St. Brown vs Christian Gonzales

Zwei Stars, die im oberen Drittel des NFL-Top-100-Rankings rangieren. Hier der Receiver mit klebstoffartigen Händen beim Catch. Dort ein Lockdown Corner, der gegnerische QBs oft allein durch seine Präsenz dazu bringt, auf den 2nd Read auszuweichen.

Und wie der Zufall es will, treffen beide ausgerechnet beim NFL-Gastspiel in München erstmals in ihrer Karriere aufeinander. Die ungeklärte Frage im Vorfeld: Trauen die Patriots ihrem Star-Cornerback uneingeschränkt eine Man Coverage zu, in der „Gonzo“ seit seinem NFL-Debüt 2023 schon diverse Top-Receiver (Ja’Marr Chase, DeVonta Smith, Garrett Wilson) unter 40, teils sogar unter 30 Yards gehalten hat?

Nicht wenige erwarten nach dessen persönlichem Downfall in Week 9 größere Adjustments in der Patriots Secondary. Auch St. Brown dürfte das Big-Play-Festival von Christian Watson und Matthew Golden (zusammen 335 Receiving Yards und zwei Touchdowns) mit Argusaugen beobachtet haben. Seinerseits schielt der Red-Bull-Athlet auf seinen insgesamt 50. Karriere-Touchdown.

Jahmyr Gibbs vs Robert Spillane / Christian Elliss

Was Amon-Ra St. Brown für die Lions in der Luft ist, stellt Jahmyr Gibbs am Boden dar: der offensive wie – wenn per Screen Pass angespielt – auch vielseitige Antrieb des Teams aus der „Motor City“. Und bei Geschwindigkeiten von bis zu 36,7 km/h mitsamt Finten oder Juke Moves schauen außerdem nicht nur Lions-Fans genauer hin.

Viele Fantasy-Football-Spielende haben den Running Back dieses Jahr als First Overall Pick in ihr Team geholt. Was die Patriots dagegensetzen, ist die statistisch neuntbeste Defense gegen den Lauf. Bei 96,7 zugelassenen Yards pro Spiel zeigt sich speziell der Impact von Robert Spillane und Christian Elliss als Run-Stopper-Duo.

Wenn besagtes Duo mal an seine Grenzen stieß, waren mit den Chicago Bears und den Green Bay Packers zwei Division-Rivalen der Lions beteiligt. Für Detroit gilt ohnehin die Faustregel: Schafft Gibbs über Boden und Luft zusammen über 100 Yards in einem Spiel, ging das Team in acht der letzten neun Spiele als Sieger vom Feld.